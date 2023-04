Se confirma lo destripado entre Laura y Alejandro tras salir de ‘La Isla de las Tentaciones’

Seis meses después de su paso por ‘La isla de las tentaciones 6‘, Alejandro y Laura han podido verse cara a cara y limar asperezas. Nada más llegar la concursante ha compartido una durísima reflexión sobre su relación con Alejandro: «Me di cuenta de que la relación que tenía con él no es lo que quería. No tenía proyectos de futuro razonables y tenía cosas que personalmente a mí no me llenaban… No me enamoré de Alejandro, me enamoré de la forma en la que me trataba, no era el amor de mi vida y se me olvidó enamorarme de la persona». En la misma línea, la joven ha comentado: «Os doy las gracias porque me di cuenta de que esta persona no la quería en mi vida».

Tras ella le ha llegado el turno a Alejandro, quien entraba con toda una declaración de intenciones: «Tenemos muchas cosas de las que hablar». Visiblemente más recuperado, ha compartido: «Lo pasé muy mal… Yo estaba súper enamorado de Laura». De igual manera, sobre la infidelidad de su pareja en la isla ha comentado: «Fue una decepción. No vi esa conexión brutal, parecía que lo buscaba ella también y teniendo pareja me parece lamentable». Sandra Barneda le ha preguntado si entiende la actitud de su hasta entonces pareja: «Lo que no veo normal es que me critique lo que me criticó».

Por su parte, la presentadora le ha permitido asistir al reencuentro entre Laura y su tentador, cuya relación se ha consolidado durante estos meses. Un encuentro en el que Alejandro no ha salido muy bien parado. «Me lo esperaba. Cuando me fui sabía que se fue sola, pero sabía que con Saúl tenía algo pensado. Otra cosa es que duren hasta el verano. No creo que sea para nada el hombre de su vida», ha arremetido contra ella al tiempo que ha subrayado: «Estoy convencido de que hasta verano no llegan».

Poco ha tardado en entrar Laura en escena. Nada más encontrarse, Alejandro le ha echado en cara: «Yo allí me quería casar contigo y te quería cuidar». «Ahí me lo dijiste 50 veces», le ha reprochado ella. «Lo que no veo normal es cómo hablaste de mí», le ha afeado él. «Me llevé una decepción enorme… La que tenía problema antes de entrar eres tú», ha vuelto a incidir él. Tras ello, Alejandro le ha recriminado también la actitud que ha tenido con su familia, especialmente con su padre: «¿Mi padre sabes cómo se ha portado contigo? Te ha tratado como una puta hija y lo sabes».

Un comentario que ha provocado que la joven se rompiese: «Me cuesta más separarme de tu padre y cortar la relación con él que separarme de ti. Tengo el puto mensaje escrito con su padre y todo». Poco después Laura no ha podido evitar derrumbase al confesar: «Mi relación con su padre fue muy buena porque al final yo con mi padre nunca he tenido relación ni he tenido un padre como tal. Para mí su padre fue alguien que cubrió ese vacío temporalmente y me cuesta mucho despedirme de él».

Laura se viene abajo al recordar al padre de Alejandro 💔



Saúl y Laura confirman su relación frente a la marcha en solitario de Alejandro

Finalmente, Saúl ha entrado en el salón para dar a conocer abiertamente su relación con Laura. Ambos han apostado por su relación. «Estamos en un momento muy bueno. En el mejor, puede ser», ha admitido él. En la misma línea, el tentador ha compartido unas emotivas palabras a su chica: «Eres un descubrimiento. Ya sabes que no creía en esto de las relaciones, pero me has devuelto la esperanza. Eres la mujer de mi vida con la que quiero formar algo muy bonito en un futuro y espero que todo se cumpla contigo a mi lado». Por su parte, Laura ha apuntado: «Al final, tomé la decisión correcta y no me arrepiento de nada. Tuve miedo y fue lo mejor que pude hacer».