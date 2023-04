Risto Mejide usa el ‘Chester’ para replicar así a una amiga de Laura Escanes que le atacó

Este martes, 11 de abril, ‘Viajando con Chester’ cerró su temporada en Cuatro con un programa especial dedicado a las relaciones entre personas con una importante diferencia de edad. Risto Mejide es, quizá, el más indicado para hablar del tema, pues sus tres últimas relaciones, Carla Nieto, Laura Escanes y su actual pareja, son bastantes más jóvenes que él.

Para reflexionar sobre «este tipo de estigma, prejuicio y discriminación de la que no se habla», según el presentador, el programa contó con el empresario Javier Rigau, la periodista Pilar Rahola, el estilista e influencer Pelayo Díaz y la actriz Melanie Olivares.

Sin embargo, antes de dar la palabra a sus invitados, Risto Mejide se dirigió a cámara para explicar a los espectadores la razón de haber escogido este tema para poner fin a la temporada. «Buenas noches. Yo sé que vamos a fracasar esta noche. No tenemos ninguna posibilidad de éxito», empezaba diciendo el publicista, antes de pasar a dar datos.

«Según el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país existen 35 millones de seres adultos. Personas que en teoría pueden hacer lo que quieran, con libertad para trabajar en lo que quieran, viajar a donde quieran o enamorarse de quien quieran», ha recalcado el también presentador de ‘Todo es mentira’.

Risto Mejide con Pilar Rahola en ‘Viajando con Chester’

«Esto no va sobre mí», recalcó Risto Mejide

Siguiendo con los datos, añadía que «de esos 35 millones, aproximadamente 24 (el 70%) viven en algún tipo de relación sentimental. Según un estudio publicado por la BBC en los países occidentales el 8% de esa cantidad vive en una relación con más de 10 años de diferencia de edad. Eso significa que en nuestro país existen alrededor de 2 millones de personas en una relación con diferencia de edad. Si los juntáramos a todos, se trataría de la segunda ciudad más importante de nuestro país, después de Madrid».

Por tal motivo, dejó claro que «esto no va sobre mí, no va sobre la gente que vais a escuchar. Va por esos 2 millones de personas que sufren este tipo de estigma, prejuicio y discriminación de la que no se habla y de la que a nadie le gusta hablar. No tenemos ninguna probabilidad de éxito esta noche, pero esa no es la intención», sentenció Risto Mejide.

El presentador se defiende de las críticas por sus relaciones sentimentales

Una vez escuchó los testimonios de sus invitados, y antes de acabar el programa, el presentador volvió a tomar la palabra para tener unas palabras hacia ellos: «Habéis compartido conmigo vuestros casos personales y yo os he dicho que no va de mí, pero yo quiero hacer lo mismo con vosotros. Abro un pequeño paréntesis para comentar dos declaraciones y un hecho que me ocurrió».

En concreto, el publicista aludía a las declaraciones de la influencer Sindy Takanashi. Unas opiniones que le han hecho mucho daño: «No quiero convertir este programa en una venganza. El problema es cuando tienes 50 años y llevas la última década de tu vida en la que tus relaciones, todas, son con chicas muchos más jóvenes que tú». Según la teoría de la influencer, Risto cumple «patrones» comunes a todas estas relaciones.

«¿Sabes lo que me molesta de vídeo? Esta chica es amiga de mi ex», aseguró el presentador, refiriéndose a Laura Escanes. Y acusaba a la influencer de «desvelar cosas íntimas» de él, «que ella ha escuchado en cenas»: «Me molesta que para atacarme de esa manera, utilice información privada. Es una persona que ha estado en mi círculo íntimo. He cenado con ella en un entorno en el que tú te relajas y hablas de cosas que no sabes que van a se utilizadas públicamente».