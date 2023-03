Laura Escanes se hace notar con este pronunciamiento sobre Risto Mejide tras su ruptura

Este jueves, 23 de marzo, Laura Escanes se ha enfrentado a un nuevo reto: hacer su podcast en directo y con público. En la presentación de dicho evento, que ha tenido lugar en el Palacio de la Prensa de Madrid, se han congregado varios medios de comunicación para charlar con la influencer. Entre ellos se encontraba, Omar Suárez, reportero de ‘Sálvame‘, quien ha conectado en directo con el programa para que los colaboradores pudiesen hablar con ella.

Adela González ha sido la que le ha recordado las palabras de su expareja, Risto Mejide, en el programa ‘Focus’, donde habló de la diferencia de edad en las parejas. Además, casualmente, el publicista saca este mismo jueves su nuevo libro, en el que también habla del tema. «Intento siempre normalizar estas cosas y las hablo desde la normalidad. Es verdad que hoy mi cabeza está en otro sitio, evidentemente le deseo que le vaya muy bien en la presentación», aseguró Laura Escanes.

‘Sálvame’ le ha puesto un fragmento de lo que el presentador dijo en el programa de Cuatro sobre lo que ha tenido que vivir, por estar con una pareja más joven que él. «Soy partidario de luchar desde los estigmas desde el núcleo familiar», explicó. Además, también confirmó que estaba empezando una nueva relación, y que él se enamora con independencia de la diferencia de edad.

Laura Escanes responde a Risto: «A veces las cosas no funcionan»

Tras escuchar estas declaraciones, Laura Escanes respondió: «Qué te voy a contar, yo he estado en una relación con diferencia de edad. A veces las cosas no funcionan, a veces sí, los caminos se pueden separar y no pasa nada, pero te puede pasar en cualquier relación».

Ahora, ambos están rehaciendo sus vidas, y mantienen una relación muy cordial por el bien de su hija Roma. Así quedó demostrado durante el pasado Día del Padre, cuando la influencer felicitó al padre de su hija con una foto de la pequeña. En estos momentos, la joven está muy feliz con su nueva pareja, el cantante Álvaro de Luna, con el que ya se muestra en las redes sociales.