Risto Mejide confirmó en el programa de Cuatro ‘Focus’ estar de nuevo enamorado tras su separación de Laura Escanes. Y no dudó en defenderse de los que critican su diferencia de edad

Risto Mejide está de nuevo enamorado tras su separación de Laura Escanes, en septiembre de 2022. Así lo ha confirmado él mismo en ‘Focus’, el programa de Cuatro que se ha emitido este lunes, 20 de marzo. La nueva entrega del espacio se centró en el tema de las diferencias de edad en las parejas. Y, para ello, contó con la presencia de dos de los rostros de Mediaset: Risto Mejide y Kiko Matamoros. Este último acudió junto a su prometida, Marta López Álamo.

Ambos abordaron el tema desde su propia experiencia. En el caso del presentador de ‘Todo es mentira’, ha estado casado durante siete años con Laura Escanes, con la que tiene una hija, Roma. A lo largo de este tiempo, la pareja ha tenido que hacer frente a numerosas críticas por su diferencia de edad. Ahora, tras su separación de la influencer, el publicista ha iniciado una nueva relación con una persona anónima, con la que la también tiene una notable diferencia de edad: 21 años.

Risto se defiende de los que critican la diferencia de edad con sus parejas

«Estoy con una persona que nos estamos conociendo, que acabamos de empezar. Es una etapa que acaba de empezar, no voy a renegar, al revés», reconocía Risto Mejide, sin querer dar más detalles al respecto. Sí que se sabe que su nueva ilusión se llama Natalia, es farmacéutica y que tiene una edad muy similar a la de su ex, 27 años. No obstante, él ha dejado claro que el hecho de que se lleven 21 años, para ellos no es un problema: «Tenemos objetivos comunes».

Sin embargo, el publicista sí que ha reconocido su miedo a cómo puede influir su notoriedad en su nueva pareja: «Quizás algún día pose con ella en un photocall. Pero tengo que ser muy respetuoso con eso». Y es que es consciente de que Natalia es una persona anónima que no tiene notoriedad en las redes sociales, como sí tenía, y tiene, Laura Escanes. «Cada pareja requiere de tí una serie de cosas y yo quiero respetar mucho una cosa que ella necesita, su anonimato. Tiene su propia carrera, su propio objetivo profesional y considera que ella no quiere formar parte de esta exposición a la que yo estoy sometido, por decisión propia, desde hace muchos años», explica.

«La relación me va en ello. Para los medios era una foto más, para mí es mi vida. Si me hubiera querido ocultar no habrían salido esas fotos», sentencia, tras salir a la luz las primeras imágenes junto a la joven. Según él, «esas fotos salen cuando decidimos que si nos las sacan que nos las saquen pero que tenemos que hacer una vida normal. Porque cuando los focos se apagan soy una persona normal que va con sus amigos y su familia». Eso sí, Risto Mejide defiende la diferencia de edad en las parejas: «Yo estoy bien, soy feliz. Y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga».