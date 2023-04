«No coló»: El áspero recado de Jorge Javier al especial sobre Ana Obregón con Santi Acosta

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy crítico durante todo este mes en el que Ana Obregón ha estado en el ojo del huracán tras salir a la luz su maternidad por gestación subrogada con el semen de su hijo Aless. Y ahora el presentador ha aprovechado su último blog para hablar de Susana Uribarri.

El presentador de ‘Sálvame’ le dedica su último blog de Lecturas a hablar de la amiga y representante de Ana Obregón, que ha visitado a su amiga recientemente en Miami siendo la única persona de su entorno en conocer a la pequeña Ana Sandra.

Según Jorge Javier Vázquez, Susana Uribarri «no da puntada sin hilo». Además no se corta en cuestionar la aparición de la representante en el programa especial ‘Ana’ que condujo Santi Acosta la semana pasada en Telecinco y que ocupó el hueco de su ‘Viernes Deluxe’.

Y es que ‘Ana’, el programa que presentó Santi Acosta emitió las primeras imágenes de Ana Obregón hablando con una reportera respondiendo a cuestiones polémicas como su relación con Alessandro Lequio o Carolina Monje. Pero además contó con la intervención en directo de Susana Uribarri.

Jorge Javier no se cree lo visto en el especial de Telecinco sobre Ana Obregón

Así, durante su blog, Jorge Javier Vázquez no duda en señalar como Susana Uribarri «aceptaba como a regañadientes» el entrar en directo en ‘Ana’ con Santi Acosta tras ser pillada por la reportera del programa cuando salía del hotel de Ana Obregón junto a su hija.

Y es que el presentador de ‘Sálvame’ no se cree que Susana Uribarri no supiera que iba a entrar en el programa tras quejarse por ser «abordada» en plena calle. «Repitió muchas veces ese verbo. Me temo que no estaba escogido al albur. Si pretendía dejar claro que su presencia en el programa no estaba pactada no coló«, asevera el catalán.

Pero además, Jorge Javier Vázquez no duda en criticar las «chorradas» que Uribarri dijo sobre la pequeña Ana Sandra. «El libro ya va por la tercera edición”, proclamó con alegría. Esperó un poco y lo dijo una segunda. Y creo que hasta una tercera vez. Esa es mi Susana Uribarri. La que no da puntada sin hilo. Como sabe del impacto que causan esos mensajes no está dispuesta a desaprovecharlos. Estoy convencido de que esa noche la editorial dio la orden de imprimir una cuarta edición», termina diciendo el presentador.