Máximo Pradera se hace eco de una las reflexiones más demoledoras sobre Ana Obregón

Es raro encontrar alguien que no haya reaccionado al tema de Ana Obregón. Y es que es un debate con muchas aristas. Por un lado, la gestación subrogada, por otro el hecho de que Ana Obregón se la madre de una niña a sus 68 años y por último el que la actriz y presentadora haya usado el semen de su hijo fallecido. Uno de los últimos en pronunciarse sobre el asunto ha sido Máximo Pradera.

El periodista suele ser muy activo en sus redes sociales donde se suele mojar (y mucho) sobre temas políticos y sociales. Y esta vez no ha sido menos. No obstante, en esta ocasión Máximo Pradera no ha puesto ningún tuit. Pero es que no le ha hecho falta.

Así, Máximo Pradera no ha dudado en retuitear el demoledor tuit que escribió otro periodista sin pelos en la lengua. Hablamos del mensaje que publicó este miércoles Antonio Maestre tras la publicación de la exclusiva de ¡Hola! en la que Ana Obregón confirmaba que en realidad la niña es su nieta.

«La entrevista de Ana Obregón sería motivo suficiente para que los servicios sociales abrieran una investigación sobre su capacidad emocional y estabilidad psicológica para cuidar de esa niña», era el mensaje de Antonio Maestre que retuiteó Máximo Pradera.

«La entrevista de Ana Obregón sería motivo suficiente para que los servicios sociales abrieran una investigación sobre su capacidad emocional y estabilidad psicológica para cuidar de esa niña», era el mensaje de Antonio Maestre que retuiteó Máximo Pradera.

Máximo Pradera reacciona a las palabras de Tamara Falcó sobre la gestación subrogada

Pero además, Máximo Pradera optó por publicar otro tuit en el que dejó claro lo que piensa de la actualidad que está dando tanto que hablar estos días. Así, el periodista se hizo eco también de las declaraciones de Tamara Falcó sobre los óvulos, que le convirtieron en Trending Topic este miércoles. «Palpitante actualidad», estacaba Pradera.