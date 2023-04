‘MasterChef 11’ expulsa definitivamente a Jeremy y salva in extremis al odiado del jurado

‘MasterChef 11‘ ha afrontado este lunes su quinta semana de emisión en TVE con una nueva gala en la que los aspirantes se han enfrentado a dos nuevas pruebas en plató. Y tras ellas, el programa se ha despedido de un nuevo concursante tras la marcha de Sergio en el último programa.

El talent de cocina comenzaba este lunes con nuevo horario después de que TVE haya retrasado otra vez el horario de inicio por la emisión de ‘4 estrellas’. Algo que ha vuelto a cabrear (y mucho) a los espectadores por hacerles trasnochar.

Nada más entrar a las cocinas de ‘MasterChef 11’, los aspirantes se encontraban el rincón de un vidente, que en realidad era Carlos Latre, que más allá de imitar a diferentes personajes y de hablarles de sus signos zodiacales les otorgó un plato que tenían que cocinar en función de su horóscopo.

El que cocinara el mejor plato se llevaría el ansiado pin de la inmunidad. Y como ya sucediera la semana pasada, el jurado no probaba todos los platos, sino que escogía solamente los que consideraba que eran los peores y los mejores.

Finalmente, tras la cata, el jurado decidía que el mejor de la prueba era Fray Marcos. De este modo, el cura se llevaba el pin de la inmunidad mientras que Marta y Jorge Juan también se libraban de la prueba de eliminación. Por su parte, Leti, Álex, Pilu, Laura, Camino, Ana, Jotha y Jeremy se llevaban los delantales negros.

Antes de la prueba de eliminación, los delantales negros se enfrentaban a un reto: tenían que escoger un cuchillo y adivinar qué producto de los que tenían en la mesa cortaba cada uno de ellos. El concursante de ‘MasterChef 11’ que adivinara el ingrediente ganaría 10 minutos más de cocinado.

Pero luego todos los delantales negros recibían otra sorpresa por parte de los jueces. Tendrían que elaborar un plato libre. Eso sí solo tendrían una serie de productos en el supermercado y tendrían que ir por parejas. Los que entraran antes tendrían más posibilidades de escoger producto que los últimos. El encargado de seleccionar el turno de las parejas era Fray Marcos.

Jeremy, nuevo expulsado de ‘MasterChef 11’

Ha sido una prueba de eliminación muy tensa después de que el jurado se enfrentara a Jotha. El concursante era uno de los peores de la prueba junto a Jeremy. Los primeros en salvarse eran Álex y Camino así como Pilu, Leti y Laura.

Finalmente, el jurado de ‘MasterChef 11’ decidía que el expulsado era Jeremy después de decirle que su plato no estaba a la altura durante la cata. «Puedes hacer bueno el plato de Jotha y era difícil», le avisaba Pepe al concursante después de que la valoración a Jotha fuera bastante catastrófica. «Es mínimo y malísimo», apostillaba Jordi Cruz sobre su plato.

«Jeremy has despreciado elementos buenos que seguro que controlabas más y has decidido emplear técnicas que no le pegaban al producto. Se ve un desconocimiento total de los ingredientes en un plato minúsculo y malo«, sentenciaba Jordi Cruz antes de revelar el veredicto del jurado.

Tras nombrar a Jeremy, Jordi Cruz era contundente con el concursante de ‘MasterChef 11’. «Si caes en eliminación pasan estas cosas. Haces un plato que se queda corto, que no entendemos y que es malo y te vas. Jeremy no había nada en ese plato. Una cosita verde, una papilla de pescadito, por lo menos en el plato de Jotha había unos garbanzos que medio te los comías. Infame«, sentenciaba Jordi Cruz.

Antes de despedirse de las cocinas, Jeremy no dudaba al responder sobre qué es lo que había aprendido en ‘MasterChef’. «De cocina mucho y a nivel personal que soy más fuerte de lo que creo. Quiero que gane mi David y en cuanto a caballitos ganadores veo a David, Eneko y Marta», concluía.