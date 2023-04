Isa Pantoja tiene que aclarar la gravísima acusación que pesa sobre ella en las últimas horas

Hacía mucho tiempo que Isa Pantoja no estaba en el centro de la polémica. La joven se ha ganado el aplauso de todos con la madurez mostrada tras las últimas polémicas familiares y con su defensa de su chico Asraf Beno en ‘Supervivientes 2023’.

Sin embargo, este domingo, 23 de abril, la hija de Isabel Pantoja ha vuelto a estar en el ojo del huracán después de que ‘Socialité‘ desvelase que había protagonizado un altercado durante la Feria de Abril de Sevilla. Varias fuentes aseguraron al programa de Telecinco que vieron a la colaboradora muy enfadada y que «casi llegó a las manos» con una mujer. Hasta tal punto que tuvieron que expulsarla de la caseta.

Este mismo domingo, Isa Pantoja ha acudido a ‘Fiesta‘ para aclarar lo sucedido, negando categóricamente estas graves acusaciones contra ella. «Me parece muy fuerte que digan que he agredido a alguien», ha empezado diciendo la hermana de Kiko Rivera, explicando, además, que los vídeos que se estaban difundiendo «son después de este altercado»: «Como podéis ver seguimos en una caseta y estamos solos, esa caseta se pone para nosotros solos».

Isa Pantoja con Emma García en ‘Fiesta’

Lo que Isa no ha negado en ningún momento es que tuviera lugar ese altercado. Pero ha querido dejar claro que fue por ella, pero no con ella. Emma García ha querido saber por qué se inició el altercado: «Yo no estaba ahí, yo no he hablado con esas señoras para nada. Ha sido por mí, porque me estaban haciendo fotos, pero realmente yo no he hablado con ellas directamente, no he tenido nada».

«La historia es que nosotros íbamos por publi para ir para allá para esa caseta que ya era de unas personas, había este grupo de mujeres, pero también había otros grupos de chicos y chicas. Entonces, cuando vamos para allá, me estaban haciendo fotos y mi amigo les dice ‘por favor, no hagáis fotos, si queréis fotos me lo pedís y ya está’. Porque si querían hacerse fotos no pasa nada, yo me las hago», ha proseguido la joven.

Según Isa Pantoja, estas mujeres no se tomaron nada bien las palabras de su amigo y se enfrentaron con él. Pero insiste en que ella no se metió en ningún momento, y que acto seguido, llegó el personal de seguridad.

La colaboradora ha subrayado que no le importa que saquen «este tipo de cosas», porque ella misma puede confirmar que son mentira. Pero lo que sí le ha dolido son las acusaciones de haber agredido a alguien: «Que saquen ese tipo de cosas no me importa, porque yo puedo contestar y decir que es mentira. Lo que me parece fuerte es que digan que yo agredo a una persona», ha sentenciado.