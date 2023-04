Esther Aranda desvela la cláusula por la que nunca abandonó ‘Operación Triunfo’

Risto Mejide entrevistaba este martes a Esther Aranda en ‘Viajando con Chester‘ quince años después de su edición de ‘Operación Triunfo’. Entonces, la joven fue muy criticada por el publicista y tuvo que recibir graves faltas de respeto en público, lo que le afectaron en su día a día en el concurso. «La gente me abucheaba cuando tenía que cruzar la pasarela, porque el público me había salvado de la eliminación«, confesaba la joven.

Esther Aranda no lo pasó nada bien durante su paso por ‘Operación Triunfo’, donde tuvo que aguantar las fuertes críticas del público y de Risto Mejide. «Me iba hecha una mierda. Si me pasa ahora sería diferente, yo no veía el espectáculo. Me subía al escenario y me dolía la barriga de los nervios. Cuando me bajaba del escenario la gente me abucheaba», recordaba Esther ante Risto.

Justo después, la triunfita rememoró una anécdota que jamás ha podido olvidar. «Me tocaba contar con Iván la canción ‘Con limón y sal’. Me acuerdo de que me temblaban las piernas y me acabé de quitar las lágrimas de la cara justo antes de empezar a cantar. No podía con la presión», contaba.

Ante esta dramática situación, lo normal hubiera sido que Aranda decidiese abandonar el concurso para no tener que aguantar el chaparrón. Sin embargo, nunca lo hizo para no tener que pagar la penalización que les había impuesto Gestmusic: «Yo me hubiera ido de ‘Operación Triunfo’. No lo hice, porque no podía abandonar el programa, ya que había una penalización«.

La cosa tampoco mejoró cuando Esther Aranda abandonó la academia de ‘Operación Triunfo’. «Cuando salí de ‘Operación Triunfo’, todo el mundo me señalaba con el dedo y decían, ‘esa es la que canta mal’. No quería ir a cantar a ninguna parte. Fue telita de duro. Y te digo que 15 años después la gente se sigue acordando«, relataba la joven.