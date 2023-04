El verdadero final de Marina y Álex tras grabar ‘La Isla de las Tentaciones 6’ cuesta asimilarlo

El segundo reencuentro de la noche en ‘La isla de las tentaciones 6‘ lo han protagonizado Marina y Álex. Ambos se convirtieron en una de las parejas cuyo final en el reality dio más que hablar. Los dos decidieron salir por separado tras una larga ristra de ataques. Precisamente sobre ello, Marina ha comentado: «Me despierta muchas emociones de enfado, de cabreo y de tristeza… Empezamos mal desde el primer momento. Era todo por reproche y por rencor. Con ella tenía gestos que yo llevaba pidiéndole tiempo». A pesar de ello, sobre su paso ha asegurado: «No borraría nada porque todo lo que hice fue porque lo sentí».

Así pues, Marina también ha abordado su relación con Manu, el tentador. Sobre él ha criticado: «Se molestaba por cualquier cosa, como si yo tuviese que guardarle un luto. Él no era mi pareja y sabía dónde estaba». Así pues, ha asegurado haberle vuelto a ver a la salida: «No pasó nada porque la persona que tenía dentro de la villa y luego la que me encontré en persona no era la misma. Era un chulo, prepotente. Yo estaba mal, le conté lo que me pasaba y en vez de apoyarme como que estaba frío, distante». Por todo ello, Manu se ha convertido en pasado y el debate se ha centrado en la relación entre Marina y Álex. De hecho, nada más reencontrarse la tensión entre ambos ha quedado patente puesto que él ha reclinado darle dos besos a Marina.

«Fue una experiencia dura para los dos. No creo que fuese solo culpa mía todo lo que pasó ahí», ha incidido él, quien no ha dudado en afearle a ella su actitud. «Verme en esas actitudes, no me siento orgulloso», ha comenzado él mientras que ella le ha soltado con sorna: «¡Qué bonito eh!». Un comentario que ha provocado una nueva disputa entre ambos. «Las tuyas son mejores», se han recriminado mutuamente. «Ver esas imágenes me duelen y no me entiende. Nunca sabes pedir perdón, solo reprochar», ha compartido ella.

El impactante giro en los acontecimientos entre Marina y Álex

Tras ello, Sandra Barneda ha puesto el foco en el final de su hoguera puesto que en su vuelta a España Marina y Álex vivieron un nuevo acercamiento. «Estábamos en el aeropuerto y veía a Marina mal, la vi llorando y fui a hablar con ella. Volamos juntos todo el viaje», ha comenzado diciendo él. Por su parte, Marina ha compartido: «Nos enrollamos, nos liamos y nada, ¿qué va a pasar? Decidimos volver, darle una oportunidad». «Nos dimos cuenta de que al fin y al cabo nos comportamos mal los dos», ha apuntado él.

Sin embargo, la cosa no cuajó tal y como ha contado Marina: «Al mes de volver de la isla me entero de que Álex me es infiel con un achica y decidimos darnos un tiempo. En ese tiempo yo llamé a Manu… Le escribí yo porque estaba dolida por lo de Álex y como no me transmitió nada, no pasó nada. Pues nada, al tiempo decidimos hablar y volvimos». Una gran bomba que ha hecho preguntar a la presentadora: «¿Estáis? Es que no me lo hubiera imaginado porque desde que habéis llegado solo han sido reproches». «Como siempre», ha apuntillado ella.

Marina y Álex volaron juntos al volver a España: "Decidimos volver juntos" 😱



El testimonio de Manuel que desmonta la relación de Marina y Álex

Después de dar a conocer tal bombazo, Sandra Barneda ha dado paso a Manu. Nada más entrar Álex le ha preguntado si verdaderamente no pasó nada con Marina. Una versión opuesta a la arrojada por la joven puesto que Manu ha asegurado: «Sí, ¿quieres que te lo diga? Marina desde el primer día, el día que te liaste con ella en el aeropuerto me escribió a mí… Me hablaste para quedar y al mismo tiempo estabas con Álex». «Mentira, ¿qué hablábamos?», ha saltado gritando ella frente a lo que su tentador ha soltado: «A mí tampoco me dijo que estaba hablando contigo. Es una mentirosa».

«Eres una mentirosa. Estoy flipando. ¿Se ha acostado con él y has estado durmiendo conmigo?», le ha arreado Álex. Frente a ello, Marina le ha pedido: «Por favor, ten cabeza que es mentira». De igual manera, Marina se ha visto obligada a abandonar la sala. «Hemos quedado dos o tres veces. Mira cómo hace el papel. Yo no lo aguanto, te lo digo de verdad», le ha confesado Manu. La tensión ha escalado hasta tal punto que Álex ha tenido que advertir a Marina: «Hasta que no venga con las pruebas, no te voy a creer». También ella ha puesto en jaque su relación al asegurar: «Como ahora no te las enseñe lo vamos a dejar».

La decisión final de Álex y Marina

La sombra de la infidelidad de Marina ha vuelto a salir durante la intervención de Yaiza. De hecho, Marina ha vuelto a abandonar el salón visiblemente afectada. «A mí esta persona no me va a dejar aquí delante de toda España cuando tú te has acostado con otra persona. ¿Eres tan hipócrita encima de dejarme aquí delante de toda España cuando te lo has follado tres veces y has estado durmiendo conmigo?», le ha afeado Álex. «Es que me la suda todo», ha gritado fuera de sí. «La conozco, es una persona súper vengativa», ha apuntado Álex.

Ante ello, Marina ha subido a una de las habitaciones a enfrentarse con Manuel, mientras que Sandra Barneda ha dado por finalizada la intervención de Álex: «Te tengo que decir por segunda vez que esta noche ha terminado tu relación con Marina». «¡Es que es surrealista!», ha exclamado él. También Marina ha decidido cerrar su relación con Álex. Visiblemente nerviosa, la joven ha confesado: «Lo que me ha hecho hoy de no creerme, esto ya no lo perdono… Tampoco quiero verle ya. Después de esta noche me ha vuelto a fallar porque no confía en mí».