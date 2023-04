El nuevo proyecto que Eva Soriano y Dani Rovira emprenden juntos en Amazon Prime Video

Si TVE recupera ‘El Grand Prix’ tras 18 años, Amazon Prime Video rescatará este 2023 otro emblemático formato de la televisión. Y no, no hablamos de ‘Operación Triunfo‘, que también regresará en la plataforma de Jeff Bezos. Si no de ‘Humor amarillo’, que más de 15 años después de su última edición en Cuatro, vuelve a nuestro país bajo el título de ‘El castillo de Takeshi‘.

Con doblaje producido por Encofrados Encofrasa, la compañía de David Broncano, el show de comedia contará con ocho episodios que se lanzarán a través de la plataforma el día 10 de julio. Y en la que participarán algunos cómicos como dobladores.

A Jorge Ponce (‘La resistencia’) que además de productor pondrá su voz a alguno de los personajes de este regreso de ‘Humor amarillo’ se suman ahora los fichajes de Eva Soriano y Dani Rovira. El programa contará también con otras conocidas personalidades españolas, que pondrán su voz y toque personal al concurso japonés.

Además, el emblemático dúo formado por Fernando Costilla y Paco Bravo, que participaron en el programa en su reedición de los años 2000, volverá a la cabina de grabación para participar como reparto secundario de esta nueva entrega de ‘El castillo de Takeshi’.

«Siento que he nacido para esto. Es el formato donde he podido hacer muchas voces. Toda mi vida me he estado preparando para ello», ha asegurado Eva Soriano durante la presentación de las novedades de Amazon Prime Video para este 2023.

Así es el nuevo ‘Humor amarillo’

‘El Castillo de Takeshi’ es un concurso en el que los participantes tendrán que hacerse con el control del castillo. Para ello, deberán superar distintas pruebas físicas y de equilibrio que van desde atravesar un puente colgante en medio de un asedio de pelotazos o cruzar un estanque a través de trampolines hasta encontrar la salida de un laberinto lleno de enemigos. Todo ello para conseguir llegar al interior de la fortaleza y hacerse con el premio final.