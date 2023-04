El anuncio de altísimo impacto de Jorge Javier sobre Ana Obregón que deja noqueados

Apenas llevaban 15 minutos de programa cuando Jorge Javier Vázquez paralizaba ‘Sálvame‘ y ponía patas arriba el plató con una noticia que puede suponer un antes y un después en el tema de la semana: Ana Obregón. Y es que el presentador ha cebado lo que se verá este miércoles en la portada de la revista Lecturas y que podría opacar incluso lo que la propia Obregón pudiera decir en la revista ¡Hola!

«Estoy rompiendo la escaleta del programa por primera vez desde que llevo presentando ‘Sálvame’ 14 años y no lo he comunicado a mis directores», empezaba diciendo Jorge Javier Vázquez mostrando su nerviosismo y el de todos los colaboradores. «Me tiembla la voz. No estoy vendiendo humo. La cadena entera está en mis manos. Voy a hacer partícipe a la audiencia de todo», aseveraba Jorge Javier.

«Ni David Valldeperas ni Alberto Díaz saben nada y es mejor que no lo sepan. Por primera vez en tu vida David mejor que no sepas nada», le advertía Jorge Javier Vázquez al director cuando este trataba de sonsacarle información sobre lo que estaba a punto de revelar el presentador. «No quiero que nadie se me acerque durante el programa, yo voy a contar lo que voy a contar, no quiero que me preguntéis nada y por vuestro bien mejor que no lo sepáis. Yo me iré a mi casa y desconectaré el teléfono», proseguía contando el presentador.

Tras la publicidad, Jorge Javier Vázquez revelaba que es lo que hará que estalle el país. «En 3 minutos el inicio de otro estallido en el país», anunciaba. Justo después, el presentador relataba que él había dado una entrevista exclusiva a Lecturas posando con su nueva cara en la que había hablado de temas de los que jamás había hablado públicamente. Y que estaba nervioso con dicha entrevista y no había sido capaz de hablar con el director de la revista.

«Esta mañana me ha llamado el director y me ha dicho, ‘quiero que sepas algo, quiero que sepas que no vas a ser portada’. Y entonces me cuenta lo que se va a publicar mañana en la portada y me quedo noqueado», contaba Jorge Javier Vázquez dejando todo el plató en silencio y en shock. «Se está especulando mucho con que Ana Obregón dé mañana una entrevista en la revista del saludo. Os aseguro que por mucho que hable Ana Obregón la portada de la que se va a hablar mañana es la que lleva Lecturas por mucho que hable ella. Y es del tema relacionado con Ana Obregón por supuesto», proseguía diciendo.

Jorge Javier Vázquez, alto y claro: «Es la contracrónica de la noticia de la semana pasada»

Y para seguir creando hype entre sus compañeros y todos los espectadores, Jorge Javier iba más allá. «Estoy absolutamente convencido de que la portada se va a censurar en algunos medios. Es un trabajo periodístico importante del que se va a hablar muchísimo por mucho que hable Ana Obregón», defendía el presentador. «Mañana la contracrónica de todo de la noticia de la semana pasada«, sentenciaba Jorge Javier.

Al escuchar las palabras de Jorge Javier Vázquez, todos los colaboradores empezaban a hacerle preguntas al presentador. «¿El protagonista es un hombre?», le preguntaba Adela González. «De esas dos noticias sobre el tema que mañana publica la revista Lecturas relacionadas con Ana Obregón, una no es Ana, es un hombre. Y repito es la contracrónica de la noticia de la semana pasada», confesaba el presentador dejando así entrever que podría tratarse de una entrevista de Alessandro Lequio.

Era entonces cuando Kiko Matamoros tomaba la palabra. «Yo ya dije el primer día que estuve aquí que la bomba atómica estaba por estallar de todo lo que se había especulado. Este programa maneja una información desde hace un tiempo que no ha podido validar. ¿Tiene que ver con eso?», comentaba el colaborador lanzándole una pregunta. «No, no tiene que ver con eso», aseveraba Jorge Javier Vázquez.

«En ningún momento se me pasó por la cabeza esa portada, nunca», añadía el presentador. «¿Deja en un sitio delicado a Ana Obregón esto?», le preguntaba Kiko Matamoros. «Esa pregunta que me has hecho, es que que importante es escuchar. Esa pregunta tiene una primera lectura que yo te hubiera dicho si o no, pero reflexionando 15 segundos y después de toda la magnitud que ha adquirido el caso te podría decir no lo sé», respondía Jorge Javier Vázquez.

Finalmente, Adela González intentaba saber si lo que publica Lecturas este miércoles puede ayudar a comprender a Ana Obregón al que no entiende lo que ha hecho. «Yo únicamente lo que puedo decir es que si pensábamos que con todo este asunto el debate iba a ir amainando con el tiempo te digo que no», concluía el presentador.