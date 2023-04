Cristina Pedroche ya ha elegido el nombre para su bebé y así lo confiesa en ‘Zapeando’

Hace poco más de tres meses conocíamos que Cristina Pedroche estaba embarazada y que iba a tener una hija con Dabiz Muñoz. Aunque una revista se le adelantaba, la colaboradora de ‘Zapeando‘ no se escondía y confirmaba la noticia ante todos sus seguidores: «Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y, por supuesto, lo queríamos compartir con todos vosotros. Como siempre, por aquí».

Desde entonces, Cristina ha ido compartiendo a través de sus redes sociales cómo está siendo su proceso de embarazo. Incluso sus peores momentos: «¿Cómo puedo estar todo el día tan cansada? ¿Cómo puedo tener todo el rato sueño pero dormir fatal? Todo el mundo me dice que ahora viene la mejor parte y que volveré a sentirme yo, pero de momento… no. Eso sí, me toco la tripa y sonrío».

Ahora, la influencer se ha pronunciado sobre ello en ‘Zapeando’. Dani Mateo presentaba este miércoles como cada tarde a la mesa de colaboradores que le acompañan: «Hoy con Iñaki Urrutia, Quique Peinado, Miki Nadal y Cristina Pedroche». En ese instante, se paraba en seco y preguntaba: «Cristina Pedroche ¿y…?». Y la colaboradora le seguía el rollo ante esa pregunta: «Y mi bebita».

Entretanto, Dani Mateo insistía para conseguir que Cristina Pedroche le desvelara qué nombre le va a poner a su hija: «Pero, ¿ya barajamos nombres?». «Claro que hay nombres, pero ya veremos», confesaba ella de forma contundente, aunque no era suficiente para el presentador: «¿Qué tipo de respuestas es ‘hay nombres’?». No obstante, Pedroche ha tomado una drástica decisión: «No lo desvelaremos hasta que nazca, no vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro».

«Pero si de cara son todos iguales: arrugados», soltaba entonces Iñaki Urrita, colaborador de ‘Zapeando’. «¡Qué dices!», se escandalizaba entonces Pedroche. Aunque Dani Mateo remataba: «Si fuera por la cara, todos los bebés se llamarían Sharpay, que es lo que parecen con toda la arruga…».