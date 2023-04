Agreden violentamente a un equipo de ‘Espejo Público’ en plena calle: «Hemos tenido miedo»

Un equipo de ‘Espejo Público‘ ha vivido un momento de lo más incómodo y desagradable mientras informaban esta misma mañana sobre un desalojo en la localidad madrileña de Majadahonda. La situación se descontrolaba hasta tal punto que uno de los equipos del matinal de Susanna Griso tenía que huir corriendo del lugar.

Este miércoles, una reportera y su cámara se desplazaban hasta la zona para retransmitir el desalojo de un edificio okupado en Majadahonda. El propietario de la vivienda acudía a una empresa privada para echar a los okupas, que se mostraban muy violentos contra la empresa, tirando incluso objetos desde las ventanas para dañar a todos aquellos que permanecían en la puerta.

«Hemos tenido miedo. Yo he temido por mi compañero Diego, por mi compañero cámara», narraba Vanesa Pámpano, reportera de ‘Espejo Público’ tras emitir las imágenes en las que se puede ver como los okupas tiran objetos punzantes, piedras y hasta muebles por la ventana. En ellas, se puede ver como el cámara tiene que salir corriendo ante los intentos de agresiones y cómo la reportera se preocupa por él: «¿Te han hecho algo?».

Poco después, la reportera del programa de Susanna Griso se mostraba muy nerviosa. «Tenemos la tensión en el cuerpo porque hace escasos dos minutos acaba de aparecer un chico encapuchado porque no quiere que le grabemos el rostro», explicaba la reportera de ‘Espejo Público’, que ha logrado entrevistar a uno de los okupas.

«Sobre las 6:00 horas escuché gritos, me asomé a la ventana y encontré a personas vestidas de negro sacando a gente del edificio. No entendí nada, creía que era una discusión entre vecinos», expresaba el okupa. El joven, que no ha querido mostrar su cara a ‘Espejo Público’, ha explicado la situación: «He bajado a la siguiente planta, porque yo vivo en la tercera, y me encuentro a los desokupas con extensibles, echando spray pimienta, los chicos llorando, mujeres tiradas en el suelo…»

«Fue un caos, eso no se hace, es inhumano. Hemos pedido que nos dejen y que cuando nos vayan a sacar nos den una orden judicial y nos vamos sin ningún problema. Que se queden con el edificio, pero que no hagan eso porque es inhumano», añadía.