A Quique Peinado le basta una única palabra para reaccionar al anuncio de Ana Obregón

La historia de Ana Obregón ha dado un nuevo giro con su entrevista a ‘¡Hola!’ en la que confirma que Ana Sandra Lequio Obregón no es su hija, sino su nieta. Tras días de muchas especulaciones, se ha resuelto la incógnita: el padre de la criatura es biológicamente su hijo Aless y se trata de una voluntad que dejó por escrita antes de morir mediante un testamento ológrafo. Con todo, las reacciones vuelven a ser infinitas y una de ellas ha sido la de Quique Peinado.

En la entrevista concedida a la citada revista, la presentadora y actriz ha hecho toda una declaración de intenciones. Ha comentado que un niño «a lo mejor también llega algún día». «Hombre, me hubiera gustado también niño, pero… ¿Quién sabe? Mi hijo quería tener cinco hijos, así que a lo mejor el niño también llega algún día», ha declarado al cuestionarle si hubiera preferido un niño a una niña.

Ana Obregón admite que no descarta más nietos ante ese deseo de Aless de tener cinco hijos. «¿De verdad volverías a hacerlo?», le preguntan. «Puedes ser. Fallé a mi hijo y no lo pude salvar, pero esto, que le juré con mi vida, lo he hecho y eso no me lo quita nadie. Y no creo que haya nadie en el mundo que cuando vea a esta preciosidad de niña, tan deseada por parte de su padre desde el cielo y por mí desde la tierra y por parte de todos los que me quieren, no piensen igual. Es algo que solamente los padres o madres que han perdido un hijo van a entender perfectamente», sentencia.

Precisamente en esta parte del texto ha puesto el acento Quique Peinado, que ha reaccionado capturando la sorprendente respuesta de la bióloga, colgándola en su cuenta de Twitter y utilizando una única pero muy elocuente palabra: «Continuará». Un pronunciamiento que va en línea con el sentir de las redes tras publicarse la entrevista y de las tantas personas que se preguntan hasta cuándo va a seguir esta truculenta trama.