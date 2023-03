Un comensal de ‘First Dates’ se queda boquiabierto con la famosa que participa en su cita

En la entrega de este lunes, 6 de marzo, de ‘First Dates‘, el momentazo de la noche lo han protagonizado la pareja formada por Marina y Miguel Ángel. Ella es una camarera de Sevilla, cansada de los chicos que intentan ligar con ella cuando está trabajando por la noche. Por tal motivo, acudió al programa de Cuatro en busca de otro tipo de perfil.

Marina reconoció que su última relación fue bastante «tóxica», por lo que esperaba encontrar a un chico simpático y cariñoso, y que fuese capaz de darle su espacio. ‘First Dates’ le concertó una cita con Miguel Ángel, un joven opositor de Almería con muchas ganas de encontrar al amor de su vida. Ambos se gustaron desde el primer momento. Tras la presentación de rigor en la barra, la pareja pasó al restaurante para conocerse mejor.

Durante la velada, ella le reveló que su última relación fue muy tormentosa. Mientras que él señaló que es un chico al que no le gusta estar pendiente todo el rato de lo que hace su pareja, algo que a ella le encantó. Además, el almeriense reconoció que aún no ha encontrado a una persona especial.

Tanto Marina como Miguel Ángel se dieron cuenta de la complicidad existente entre ellos y de la cantidad de cosas que tenían en común. «Tiene una mirada y una sonrisa muy bonita. Creo que nos podemos entender bien», reconoció el soltero ante las cámaras del programa. Ambos hablaron también de viajes y de vivir en el extranjero.

Marina y Miguel Ángel es ‘Fist Dates’

El vídeo viral protagonizado por Marina que sorprendió a su cita

Ella le comentó que este año estuvo a punto de irse de Erasmus a Italia, pero se arrepintió. Por su parte, Miguel Ángel también hizo esta beca en Italia, así es que animó a Marina a que se lanzase a esta aventura. Él reconoció que le gusta mucho viajar y ambos comentaron la posibilidad de irse de viaje a Marruecos juntos. En ese momento, la joven sacó su móvil para enseñarle a su cita un vídeo de este verano. La sevillana estaba en Gibraltar cuando un mono la atacó. Ella subió el vídeo a sus redes sociales y rápidamente se convirtió en viral.

En cuanto el almeriense vio el vídeo, echó a reírse. «He visto este vídeo 600 veces. Me he quedado flipando porque es un vídeo que me sale mucho y me hace mucha gracia. No me lo esperaba», reconoció Miguel Ángel. Ella le confesó que le han parado en varias ocasiones por la calle por el vídeo. «Estoy cenando con una famosa», bromeó el joven.

En el momento de la decisión final, los dos estaban de acuerdo en tener una segunda cita, ya que ambos tuvieron una gran complicidad desde el primer momento. «Además, eres famosa», repitió él, entre risas, haciendo que ella se sonrojase.