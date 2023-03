Susanna Griso tiene que cortar a una entrevistada por saltar contra ella en plena conexión

Un día después, la noticia de la maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada a los 68 años sigue estando en boca de todos. Y es que es un tema que tiene muchas aristas y muchos debates abiertos. Por ello, ‘Espejo Público‘ incidía en muchos de ellos este jueves con Susanna Griso y sus colaboradores.

En pleno debate sobre la gestación subrogada, Susanna Griso cortaba a sus tertulianos para realizar una conexión en directo y poner sobre la mesa otra de las cuestiones que más se están criticando, el hecho de que Ana Obregón sea madre a los 68 años.

«Esto tiene otra derivada, que es la edad de Ana Obregón, 68 años. Hombre, Pilar Alegría ha dicho de ella que la imagen de ella saliendo del hospital es dantesca, yo no sé si una ministra tiene que entrar a valorar un caso personal como el de Ana Obregón», comentaba la presentadora antes de dar paso a Lina Álvarez.

Así, Susanna Griso conectaba con la mujer que se hizo conocida por haber sido madre a los 62 años. «Lina fue madre a los 62 años por reproducción asistida y puede hablar de todo ello», remarcaba la presentadora de ‘Espejo Público’.

Tras mantener un rifirrafe con Jorge Javier Vázquez este miércoles en ‘Sálvame’, Lina Álvarez volvía a aplaudir el gesto «valiente» de Ana Obregón. «Estoy muy agradecida y al hecho de la decisión. Cuando me enteré de lo de Ana Obregón me alegré mucho», asegura tras contar las similitudes entre su caso que fue madre tras tener un hijo con parálisis al de Ana Obregón tras serlo después de la muerte de su hijo Álex.

Era entonces cuando Susanna Griso le preguntaba a su invitada por el «futuro» que le esperaba a la hija de Ana Obregón teniendo una madre con 68 años. «Pues, tiene el futuro que le va a corresponder. No sé si alguna de vosotras puede hablar de su futuro y de qué os va a pasar. Mi hija tiene todas sus necesidades cubiertas… Mi hija es una niña feliz, primero que nadie habla de este tema. El derecho de estos niños al nacer, mi hija está encantada de estar en esta vida. Si fuera por vosotros y por todos los que criticáis este hecho no hubiera nacido…», defendía Lina.

«Siempre me metes en el paquete y yo intento ser respetuosa»

Lina Álvarez defendiendo a Ana Obregón en ‘Espejo Público’

Al escuchar sus palabras, Susanna Griso no dudaba en cortarla de raíz. «Lina, no me incluyas entre quienes critican a Ana Obregón porque de verdad, en esto intento no hacer juicios de valor. En esto te reproduzco los comentarios que hoy la mayoría de la gente está haciendo», remarcaba la presentadora de Antena 3.

«Ayer y hoy he estado escuchando muchos comentarios y son temas muy personales», le replicaba Lina haciendo alusión así a como en todos los programas en los que había entrado desde este miércoles se había sentido intimidada por los análisis de los colaboradores.

Pero la tensión entre Susanna Griso y Lina Álvarez prosiguió durante toda la conexión. «A ver… A mí me habéis criticado en su momento, pero es lo mejor que he hecho en mi vida…», insistía en quejarse Lina por las críticas que ella había recibido por haber sido madre a los 62 años.

Antes de despedirla, Susanna Griso terminaba de lanzarle un último reproche a su invitada. «Lo dicho, que muchísimas gracias por atendernos y no digas eso de me criticasteis mucho porque siempre me metes en el paquete y yo intento ser muy respetuosa con estas cosas. Me cuesta mucho opinar pero la veo un poco a la defensiva», sentenciaba la presentadora.