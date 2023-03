Shock total en ‘La Promesa’ por la muerte de uno de sus personajes principales: «No me lo creo»

Los espectadores de ‘La promesa‘, la serie de las sobremesas de La 1 se habrán quedado en shock con lo que se ha podido ver este viernes en el doble episodio que ha emitido TVE. Y no es para menos. En el primer episodio se ha asistido a la despedida de uno de los personajes de la ficción. Pero en el segundo es que además se ha dejado entrever una posible muerte y una desaparición.

TVE emitía este viernes doble episodio de ‘La promesa’ aprovechando el final de ‘Poldark’ este jueves y a la espera del estreno de ‘El bazar de la caridad‘, el próximo lunes.

Un doble capítulo en el que hemos podido asistir a la marcha de Leonor (Alicia Bercán) a París para estudiar moda; a la desaparición del Barón después de intentar agredir sexualmente a Teresa; y el anuncio de un accidente de avión en el que Manuel (Arturo Sancho) podría haber muerto.

Así, el Barón desaparecía de La Promesa sin haberse despedido de nadie. Es cierto que había comentado en varias ocasiones su intención de visitar a unos amigos en Córdoba, pero la marquesa se ha quedado intranquila con su marcha tan repentina. Mientras, Teresa y Pía aseguran tener una indisposición estomacal. ¿Pero qué las pasa en realidad? Todo apunta a que entre ellas y el Barón sucedió algo por la noche.

¿Ha muerto Manuel?

Escena final del capítulo 61 de ‘La Promesa’.

Pero sin duda ha sido el final del capítulo 61 de ‘La promesa’ el que ha dejado a todos completamente descolocados. Tras dejarle una carta a Jana para fugarse, Manuel ponía pies en polvorosa y se marchaba con su avión en plena noche. Poco después, la Guardia Civil informa de que ha habido un accidente de avión cerca de Puebla de Tera. ¿Es el de Manuel? ¿Ha muerto el hijo y heredero de los Marqueses de Luján?

Incredulidad entre los fans de ‘La Promesa’

Como era de esperar la posible muerte de Manuel ha dejado a todos sin palabras. Y es que los espectadores de ‘La promesa’ no se creen que el personaje principal de la serie interpretado por Arturo Sancho haya muerto teniendo en cuenta que muchas de las tramas versaban sobre él.

«No me creo que Manuel muera», «¿En serio Manuel ha muerto?» o «No doy crédito, no me lo termino de creer» son algunos de los comentarios que se han podido ver en redes sociales.

Lo siento hija de que? Manuel muerto?😳😳 #LaPromesa — 👑Gaby👑 (@gabyandrader16) March 24, 2023

#LaPromesa

