Se descubre el verdadero motivo por el que Alonso Caparrós no puede más en ‘Sálvame’

Gema López desveló los motivos por los que Alonso Caparrós se rompió en directo en ‘Sálvame’. Una dura pérdida personal que le ha afectado mucho, así como sus problemas económicos

Alonso Caparrós preocupó a todos sus compañeros de ‘Sálvame’ el pasado miércoles, cuando, en pleno directo, se rompió ante un inocente comentario de Kiko Matamoros y Kiko Hernández. «Estábamos comentando que si Alonso está vivo», bromeaban ante lo poco participativo que estaba siendo su compañero esa tarde.

Fue entonces cuando, el colaborador, con lágrimas en los ojos, desvelaba que no estaba pasando por un buen momento personal. Y de ahí esa apatía: «Me han pasado últimamente una serie de cosas a nivel personal que me tienen un poco fuera de mí (…) No quiero seguir, no es el momento. Estoy ausente pero tengo mis motivos». Aunque no quiso dar más detalles al respecto.

Sin embargo, apenas un día después, Gema López, con el beneplácito de su compañero, reveló el motivo por el que Alonso Caparrós se derrumbó frente a las cámaras. Tal y como aseguró la periodista, su compañero se sinceró con ella entre bambalinas y le pidió que lo trasmitiera públicamente. Y así lo hizo. El colaborador está pasando un durísimo momento después de haber perdido a un buen amigo, y eso «le ha hecho replantearse y remover muchas cosas del pasado».

Los problemas económicos de Caparrós salen a la luz

Pero esta no sería la única razón por la que Alonso Caparrós estaría completamente abatido. Y es que, además, según ha contado Gema López, el colaborador está teniendo problemas económicos con los que no contaba. «No le ha salido bien, tiene que hacer frente a unos pagos que vienen de historias pasadas», contaba la periodista.

Además, Gema dejó claro que esto no tiene nada que ver con una recaída pero sí con cosas que hizo en el pasado y que ahora están teniendo sus consecuencias. «Según me lo contaba, se echó a llorar», asegura la colaboradora, revelando lo afectado que estaba su compañero ante lo ocurrido.

La periodista reconoce que ella le aconsejó que no abordara este tema en directo «porque no le veía fuerte y eso le podría pasar factura». Y por eso, cuando él lo vea conveniente, dará todos los detalles. Al escuchar estas palabras de su compañera, María Patiño, conocedora de estos problemas económicos, simplemente ha querido recordar lo «buen tío» que es Alonso Caparrós. Algo con lo que todos sus compañeros estaban de acuerdo.