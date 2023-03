‘Sálvame’ se lanza en tromba contra Georgina Rodríguez en ‘El Hormiguero’: «Es horrorosa»

La primera entrevista de Georgina Rodríguez en ‘El Hormiguero’ ha dado mucho que hablar. Y es que la novia de Cristiano Ronaldo fue muy criticada en redes sociales por su actitud y algunas de sus declaraciones. Este jueves, Alfonso Arús era claro en su opinión en ‘Aruser@s’ y hasta ‘Sálvame’ se hacía eco de sus polémicas palabras.

Una de las cuestiones que indignó a muchos en Twitter fue cuando Georgina Rodríguez aseguró que les pone vídeos a sus hijos de «niños que no tienen comida» con la finalidad de concienciarles sobre «lo que les puede llegar a pasar» si no comen.

Sin hacer referencia a ‘El Hormiguero’, ‘Sálvame‘ se hacía eco este jueves de algunas de las controvertidas declaraciones de Georgina Rodríguez. Además, el programa presentado por Adela González y María Patiño no dudaba en proponer un juego a sus colaboradores: descubrir si era Georgina la que había pronunciado una frase o era algún colaborador quién había dicho esas palabras en algún momento.

Así, Germán González iba leyendo diferentes frases para que los colaboradores de ‘Sálvame’ trataran de dilucidar si eso lo había dicho Georgina o había sido uno de ellos quién lo había pronunciado. Al hacerse eco de las palabras sobre los «niños que no tienen comida», Kiko Hernández no se podía contener.

«No sé si lo ha dicho ella, pero quien lo ha dicho es gilipollas», soltaba Kiko Hernández sin ningún pudor. «En lugar de ponerles vídeos, ponte a ayudar a esos niños, que tenéis dinero como para hacerlo», sentenciaba el colaborador. En ese momento, Carmen Borrego trataba de dar la cara por Georgina asegurando que ella ayudaba mucho a los niños que no tienen recursos.

Kiko Hernández se pronuncia sobre la polémica de Georgina en ‘El Hormiguero’

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Hernández se mostraba aún más rotundo contra Georgina. «Esto lo hace para el titular, para que la gente diga qué buena es. No hay que utilizar la pobreza de los niños durante una entrevista. ¡Deja a los niños en paz!», terminaba diciendo el colaborador.

«Es que es una frase muy hiriente», alcanzaba a decir Adela González. Mientras María Patiño reconocía que «no estamos acostumbrados a que los millonarios hablen con esa naturalidad del dinero que tienen, por eso se crean estas polémicas».

Tras ellas, era Kiko Matamoros el que se mostraba aún más rotundo contra la pareja de Cristian Ronaldo. «Yo he visto el reality show y no hay por dónde cogerlo, es de un vacío intelectual… Reflejar tu vida me parece bien, pero tu vida solo le puede interesar a alguien tan tonto como tú. Me parece todo de muy mal gusto, todo un exceso, es una cosa horrorosa», aseveraba el colaborador.