Las redes se ceban con Georgina Rodríguez por lo que soltó en ‘El Hormiguero’: «Vomitiva»

Georgina Rodríguez fue la invitada estrella de ‘El Hormiguero‘ este miércoles 22 de marzo para promocionar la segunda temporada de ‘Soy Georgina’. La modelo estrena documental el próximo viernes 24 y quería antes hablar de lo que ha supuesto para ella grabarlo tras la pérdida de su bebé. Sin embargo, otras declaraciones sobre sus hijos hacían que las redes estallaran contra ella.

Pablo Motos aprovechaba la entrevista a Georgina para preguntarle por la pérdida de su bebé: «En la segunda temporada también muestras el momento de cuando perdiste tu bebé». Por su lado, la influencer, contestaba visiblemente afectada pero muy sincera: «No hay explicación, la verdad. Pero bueno, me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor y esta temporada haberla hecho me ha servido de mucho elegir de directora a una mujer con la que me identifiqué mucho con ella».

Georgina Rodríguez es consciente que sin el apoyo de los suyos no habría salido adelante: «Me he sentido superfeliz y muy rodeada que han hecho este trayecto conmigo después de la pérdida de mi bebé. Mis amigas han estado a mi lado, Cristiano igual. Gracias a Dios he tenido la suerte de poder compartir esta tragedia con esta gente, con mi gente. Eso es lo que me ha ayudado, y mis hijos también mucho».

«A veces les pongo videos de niños que no tienen comida para que vean lo que les puede pasar»

Precisamente hablar de sus hijos es lo que ha provocado que muchos espectadores de ‘El Hormiguero’ critiquen a Georgina. Y es que la modelo relató lo que hace para que a sus hijos no se obsesionen con el dinero: «Cristiano y yo venimos de familias muy humildes, entonces nosotros valoramos cada oportunidad porque sabemos el valor que tienen».

«Nosotros siempre inculcamos a nuestros hijos que hay que cuidar las cosas y hay que agradecer», proseguía explicando. Sin embargo, lo que ha generado grandes críticas es lo que hace cuando sus hijos no quieren comer más: «Les digo que sino se la comerán para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida para que vean lo que les puede pasar».

Críticas en las redes

Ha dicho que le pone fotos de niños desnutridos a sus hijos para explicarles que se tienen que acabar la comida porque pueden acabar como ellos??????????? #GeorginaEH pic.twitter.com/2lFztV9cvY — Ratatui 💕 (@reallityreal) March 22, 2023

Es de lo más lamentable que ha pasado por el programa este y mira que ha pasao gente , pero es que esa frase es vomitiva — Mikke10 (@Mijelprenda) March 22, 2023

Y ha dicho que le pone a sus hijos vídeos de niños pobres para que se acaben el plato todos los días, si he oído bien. Me estoy quedando muy loca. #GeorginaEH — Alba Rosado (@AlbaRosado_) March 22, 2023

Georgina le enseña a sus hijos vídeos de niños pobres y desnutridos diciéndole que eso es lo que les puede pasar si no comen. Mientras el padre (Cristiano Ronaldo) firmaba el contrato de un billón de euros 🥲 #GeorginaEH — . (@Laurap_1) March 22, 2023

En serio #GeorginaEH dice que si sus hijos no comen le pone vídeos de “niños pobres” y le dice “si no coméis así acabareis”??? Asquiiiitooooo — María Valera Pérez (@mariamvp94) March 22, 2023

Estaba viéndolo y no daba credito — Siempre Fuerte (@Siempre66503117) March 22, 2023

Georgina poniéndole a sus hijos de niños "pobres" para que valoren la comida. Mira me voy#georginaeh pic.twitter.com/UbeXBiNO7h — Yumara Martín💛 (@Yumi_Martin) March 22, 2023

#GeorginaEH que le pone video de niños vagabundos o pobres sin comida para saber q así sus hijos pueden verse algún día pic.twitter.com/spRt2CLJY1 — 🙁 (@myca05) March 22, 2023

Les pone vídeos de niños pobres. Mira, yo es que ya… 🫠🫠🫠



#Georginaeh — Dihanaris (@dihanaris) March 22, 2023

Pues no dice que le pone vídeos de pobres a sus hijos para que vean que hay que valorar la comida. Me da algo #georginaeh — Diego (@diego_gabaldon) March 22, 2023

Ostras por favor no sabría elegir entre todas ls sandeces que está diciendo pero lo de los vídeos de los niños pobres me ha matado 🤦🏻‍♀️ #georginaeh — 💙lauraH715 🦋 (@lauryhs75) March 22, 2023

Gerogina buscando videos de "niños pobres para amenazar a sus hijos"#georginaeh pic.twitter.com/1yTrwz6MLO — Yumara Martín💛 (@Yumi_Martin) March 22, 2023