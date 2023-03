Rafa Castaño confiesa un dato que se desconocía del Rosco de ‘Pasapalabra’ tras ganar

Tras ganar el descomunal bote de ‘Pasapalabra’, Rafa Castaño visitó este viernes todos los programas de Antena 3 y la Sexta.

El nombre de Rafa Castaño ya ha pasado a los anales de la historia de ‘Pasapalabra’ y de la televisión tras llevarse el bote más alto de la historia del concurso que presenta Roberto Leal. Fue el pasado jueves cuando Antena 3 emitió el programa en el que el sevillano consiguió completar por fin el rosco tras casi 200 programas compitiendo con Orestes Barbero llevándose así el bote de 2.272.000 euros.

Este viernes, Rafa Castaño tuvo un día muy ajetreado. Además de atender a diferentes medios como El Televisero, el sevillano también se hizo un tour por diferentes programas de Atresmedia como ‘Espejo Público’, ‘Y ahora Sonsoles’ y ‘Zapeando‘.

Fue precisamente en este último, donde Rafa Castaño le reveló a Dani Mateo algunas cuestiones sobre cómo vivió el momento en el que completó el rosco de ‘Pasapalabra’ del tirón. Una de las preguntas que muchos se hacen es como ha conseguido mantener el secreto de que era él quién se había llevado el bote.

«Tanto Orestes como yo estamos muy acostumbrados a que nos pregunten, entonces cuando Antena 3 lo anunció llevaba grabado tres semanas», revelaba Rafa Castaño ante Dani Mateo y el resto de colaboradores de ‘Zapeando’. De este modo, contaba por primera vez cuándo se grabó el programa en el que se llevó el histórico bote del concurso.

No obstante, en esta ocasión las preguntas sobre todo a raíz de que Antena 3 anunciara que esta semana alguien se llevaba el bote se multiplicaban. Por eso, ha preferido «hacerme el tonto» y salir poco a la calle estos últimos días. Como era de esperar, los únicos que si sabían que se había llevado el bote como vimos en el propio programa fueron sus padres y su hermano. Por eso, les pidió que dijeran que «no sabían nada o que no les he dicho nada».

Sin embargo, tal y como relataba Rafa Castaño en ‘Zapeando’, lejos de ahuyentar con esa respuesta lo que hizo es que muchos pensaran que él no se lo había llevado y que era Orestes el que había completado el rosco.

Sus trucos para ganar el bote

Durante la entrevista, Rafa Castaño también les contó a todos cómo se había preparado todo este tiempo para conseguir completar el rosco y llevarse el bote. «¿Cuál era tu rutina de estudio?», le preguntaba Dabi Mateo a lo que él respondía que «no es que estuviera todo el día estudiando, pero todo mi rato libre giraba en torno al estudio».

«¿Tu te sabes el diccionario de la RAE?», se preguntaba Quique Peinado. «No, ni mucho menos. Pero usamos una aplicación que se llama Anki y tiene un apartado de estadísticas. Y yo me he estudiado entre 75.000 y 78.000 palabras», añadía él.

Finalmente, Rafa Castaño dejaba descolocado a Dani Mateo con el capricho que se había permitido hacer una vez consiguió llevarse el bote. «El capricho que me tomé fue sentarme en el sofá y ponerme dos capítulos de una serie porque hacía un año que no lo hacía. Fue todo un homenaje», relataba el sevillano. «¿Cuál es la serie?», insistía Mateo. «The White Lotus», respondía.