Profundo clamor contra ‘Supervivientes’ por lo que han obligado a hacer a Adara: «Injusto»

Adara Molinero ha sido puesta en una complicada tesitura por parte de la organización de ‘Supervivientes 2023’ el día de su cumpleaños.

Adara Molinero ha vivido una emocionante noche durante la emisión de la segunda entrega de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’. La joven concursante ha festejado su 30 cumpleaños en los Cayos Cochinos. Una celebración que no ha pasado por alto la organización del reality, puesto que le ha permitido hablar con su madre y le ha regalado una tarta.

«Adara, ¡muchas felicidades! Madre mía, treinta años», ha exclamado el presentador ante la emoción de la cumpleañera. Tras ello, Ion le ha invitado a compartir sus sensaciones después de haber podido hablar con su madre. La joven se ha mostrado especialmente agradecida a pesar de sus lágrimas. Las sorpresas para Adara Molinero no han cesado, pues había preparado un regalo más. «Ahora te vamos a dar otro regalo», le ha comentado el presentador al tiempo que le ha animado a destaparlo.

Debajo de una tapa la organización de ‘Supervivientes 2023’ ha colocado una tarta que, más que alegrías, le ha traído más de un disgusto puesto que debía compartirla con una única persona. Así se lo ha hecho saber Ion Aramendi: «Tienes que elegir: te quedas con la tarta y la compartes con solo una persona de tu equipo o se la regalas a otro equipo y tú no catas nada. Es un dilema, lo sé, complicado».

La reacción por parte de Adara Molinero no se ha hecho esperar, quien en un primer momento no ha podido contener las lágrimas. «Me sabe fatal y que me perdonen mis compañeros. Sé que todos lo estamos pasando muy mal con el hambre y con todo, pero me gustaría comérmela con un compañero. Que me perdonen», ha instado para, acto seguido, escoger a Gema Aldón.

Los espectadores estallan: «Todo lo hacen por tener polémica»

Los espectadores de ‘Supervivientes’ no han pasado por alto la encrucijada de la organización. En redes sociales, muchos son los que han criticado al programa con comentarios como: «esto no es justo coño» o «no me parece justo que le hagan eso». De igual manera, hay quienes tampoco olvidan que el trato que tuvieron con Katerina y su cumpleaños fue bien distinto al que han tenido con Adara Molinero.

Cabe recordar que en su momento le permitieron compartirla con hasta tres o cuatro compañeros, entre los que se encontraban los hijos de Raquel Bollo. Un gesto que no pasó inadvertido para los espectadores: «Katerina tuvo que compartirla con 4 sabiendo ‘Supervivientes 2023’ que le ofrecería a Alma y Manuel. La doble vara de medir es increíble».

No me parece justo que le hagan eso, es su cumpleaños, es su tarta.



Eso de los dilemas, en días especiales no deberían de valer.

Por cierto, Feliz cumple Adara!#ConexiónHonduras2 — ℓαυяι►💚🇪🇦🥉 (@Lauri_ten) March 12, 2023

Qué elección más absurda le han querido hacer a Adara.



Es su cumpleaños, le dan una tarta y la hacen sentir mal por no dársela a otro grupo, ¿en serio?#ConexiónHonduras2 — 🌺 (@ConfessionsTv) March 12, 2023

#ConexiónHonduras2 Super injusto, deberían dejarla compartir con sus compañeros de grupo. Todo lo hacen por tener polémica. — Floreta!! (@FloretaPetita) March 12, 2023

No me gusta la emboscada que le han puesto a Adara, haciéndola elegir a un solo concursante de su isla #ConexiónHonduras2 — IsaMar (@IsamarSoy) March 12, 2023

Me gusta la decisión de Adara , pero no es justo que Cat pudiera compartir su tarta con varios compañeros y ella no #ConexiónHonduras2 — Eva 💜 (@Afouteza4) March 12, 2023

Es que sois horribles eh @Supervivientes deberían de jugar todos en la misma igualdad de condiciones… a Katerina la dejastéis compartir su tarta inclusive con gente que NO era de su grupo.. en cambio a Adara SOLO la dejáis elegir a 1 compi… sois fatales🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ #ConexionHonduras2 — 𝐿𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑦𝑦🌻 (@laritissimaa) March 12, 2023

Katerina pudo comer su tarta con 3 personas,y a Adara le hacen la putada de elegir solo a uno



Hombre esto no es justo coño #ConexionHonduras2 — perramaldita💋 (@perramalditaaa2) March 12, 2023

Se le viene problemon a Adara por no compartir la tarta con el pandibollo en 3, 2, 1…

En cuanto se entere la pandibolla y ahora la mamá en plato 🤦🏻‍♀️ la van a poner fina



#ConexiónHonduras2 — PILY 💜🤍🐶 (@pilycarrasporta) March 12, 2023

Por qué a la rusa le dejan compartir con 3 compañeros y a Adara solo con 1????? Me explicas @Supervivientes???#ConexiónHonduras2 — Nira 💜✈️ (@UnionGH) March 12, 2023