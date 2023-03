Katerina pide abandonar ‘Supervivientes 2023’ y esta es su controvertida decisión final

Tras una semana de convivencia, Katerina Safarova ha compartido su intención de no continuar con su periplo por ‘Supervivientes 2023’.

Desde que comenzase ‘Supervivientes 2023‘ el protocolo de abandono por parte de los concursantes no ha dejado de activarse. En un primer momento, Jorge Javier ha comunicado que Patricia Donoso sigue queriendo abandonar y, para sorpresa de los espectadores, no es la única: «Seguimos con la duda de qué va a hacer Patricia Donoso, pero cuidado porque no es la única que quiere abandonar. Ahora Katerina dice que no quiere seguir».

Acto seguido se han podido ver las últimas imágenes de la concursante en los Cayos Cochinos asediada por las picaduras de los mosquitos. «No sabes lo mal que siento el cuerpo«, sollozaba la joven mientras era atendida por sus compañeros. Poco después, Katerina Safarova se abría en canal: «Estoy aquí y te juro que cada día intento encontrar la razón por la que estar aquí y no la encuentro».

Uno de sus principales apoyos en el concurso, Manuel Cortés, ha intentado evitar que ésta se fuese: «No estoy aquí para convencer a nadie, pero le puedo dar un ánimo. Otra cosa no le puedo decir». Por su parte, la joven ha expresado nuevamente sus intenciones por abandonar el concurso: «No me gusta la experiencia. Estoy mal y me quiero ir. De hecho, me voy». Dicho y hecho puesto que la organización de ‘Supervivientes 2023’ ha tenido que apartar a Katerina Safarova de la convivencia.

La decisión final de Katerina

Después de ser aislada de sus compañeros, Jorge Javier ha podido hablar con Katerina a la que le ha pedido explicaciones. «He decidido irme a casa, a mi casa de Madrid», ha comenzado diciendo. Tras ello, el presentador le ha preguntado por los motivos de su decisión. Por su parte, la joven ha declarado: «No me encuentro bien fisicamente porque me han picado las pulgas y cada día tengo más picaduras. Tengo las piernas llenas y ayer me empecé a encontrar muy mal y fue lo último que dije «hasta aquí» porque mentalmente no me encuentro muy bien, no me encuentro muy cómoda«.

Con la decisión aparentemente meditada, Katerina Safarova ha compartido: «Me siento orgullosa de mí misma por haber venido y aceptado. No me arrepiento de haberlo probado y creo que cada uno tiene sus límites». Unas palabras que poco o nada le han gustado al presentador, quien no se ha quedado callado. «Sinceramente, yo te veo y yo muy al límite no te veo, cariño. Te veo recién preparada para entrar a una sesión del Privilege de Ibiza. Eso para empezar. Fisicamente estás estupenda y que te piquen los mosquitos es normal«, le ha soltado.

Lejos de quedarse ahí, Jorge Javier ha proseguido diciendo: «Ayer mismo cuando te estaba viendo estaba diciendo «cuidado con esta muchacha que viene de Rusia, está muy acostumbrada a la disciplina y estoy convencido de que llega muy lejos». Cuando me han dicho que Katerina quiere abandonar se me han caído los cojones al suelo. Comprenderás que tu decisión provoca muchísimos quebraderos de cabeza a una organización que tiene que cambiar muchísimas cosas. Tienes todo por hacer en el concurso».

De igual manera, Katerina ha podido hablar con su padre, quien le ha intentado convencer para que se quedase en ‘Supervivientes’. Finalmente y después de que Jorge Javier le haya seguido dando ánimos, la joven concursante debía comunicar su decisión final. «Solo de pensar en pisar esa playa me da un ataque de ansiedad», ha comunicado visiblemente agobiada la joven. Aunque en un primer momento parecía que la rusa estaba dispuesta a abandonar, el presentador ha conseguido que permanezca en el concurso… hasta próximo aviso.