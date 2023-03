Pol Badía se pone en el disparadero con este lapidario retrato sobre Adara en ‘Supervivientes’

Pol Badía, el que fuera novio de Adara Molinero tras coincidir en ‘GH 17’ se ha mostrado muy crítico con ella en ‘Sálvame’.

Si el pasado martes era Ivana Icardi la que visitaba ‘Sálvame‘ para criticar el paso de Adara Molinero por ‘Supervivientes 2023’, este jueves ha sido Pol Badía el que entraba en directo desde su casa para comentar la última hora sobre la que fue su pareja. Y el ex-concursante de ‘GH 17’ no ha podido ser más lapidario.

‘Sálvame’ emitía este jueves un resumen de lo que se emitió el miércoles en el ‘Última hora’ en el que la organización les propuso a los Royales (Adara Molinero, Gema Aldón, Manuel Cortés y Diego Pérez) acudir a otra localización de la isla para conseguir una recompensa. Eso sí, dos de ellos tenían que llegar hasta el lugar a oscuras con unas gafas de buceo totalmente opacas mientras los otros dos les guiaban.

En dicho reto, Adara Molinero sufrió un ataque de pánico pues le da miedo la oscuridad. «Me da mucho miedo. Tengo claustrofobia. Me da miedo la oscuridad y ver oscuro. No puedo, lo siento mucho. Esto es mucho para mí, yo no sabía que esto se hacía aquí», clamaba la madrileña al borde de un ataque de ansiedad. Unas imágenes que Pol Badía ha comentado sin cortarse en ‘Sálvame’.

Así, si por la mañana fue Paloma Barrientos la que se reía del ataque de pánico de Adara Molinero en ‘El programa de Ana Rosa’, por la tarde era Pol Badía quién cuestionaba la veracidad de lo que le había sucedido a la que fue su pareja tras conocerse en ‘GH 17’. De primeras, y sabiendo que le iban a caer palos, Pol se justificaba recordando que «ha sido mi pareja un año, he convivido con ella, hemos vivido juntos y sé su manera de actuar».

«Es una persona que controla muy bien los tiempos y sabe lo que hace en todo momento. Me sabe muy mal que se frivolice con estos temas porque mi hermano y gente de mi familia tienen ataques de pánico y me parece lamentable que siempre se utilice este recurso para llamar la atención y dar pena», sentenciaba Pol Badía sin cortarse.

«Es una chica muy calculadora»

«Un ataque de pánico no es así. No puede ser que tengas un ataque de pánico y a los cinco segundos te estés riendo. Me parece muy mal que se juegue con estos temas y no me la creo para nada», insistía Pol Badía sobre Adara Molinero. «¿Tu crees que está jugando con el victimismo?», le preguntaba Terelu. «Totalmente, es una chica muy calculadora. Era mi pareja, había discusiones. Es una chica que es capaz de llorar con lágrimas de mentira», añadía el ex-concursante de ‘GH 17’ y ‘GH VIP 7’.

Al igual que Ivana Icardi dejó caer la mala relación entre Adara Molinero y su madre Elena Rodríguez, Pol Badía ha seguido por el mismo camino. «Me hace mucha gracia la relación que tienen madre e hija porque cuando estaba conmigo no la podía ni ver», soltaba Pol ante la pregunta de Kiko Hernández. «Ahora venden que es la mejor relación y cuando estaba conmigo, Adara pasaba de su madre», concluía.

Por último, Pol Badía hacía referencia al curriculum de Adara en sus participaciones en reality. «La discusión ya la tiene ahora le falta el carpetazo», aseveraba después de que Carmen Alcayde le preguntara por la relación de Adara con Manuel Cortés. «En todos los realitys que ha estado llama la atención haciendo una carpeta y discutiendo».