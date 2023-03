El cruel comentario de Paloma Barrientos al referirse a Adara Molinero en ‘Supervivientes’

Paloma Barrientos ha banalizado sobre el fuerte ataque de pánico que ha sufrido Adara Molinero en ‘Supervivientes 2023’.

‘El programa de Ana Rosa‘ con colaboradores como Paloma Barrientos o Alessandro Lequio, entre otros, se ha hecho eco este jueves del brutal ataque de pánico que ha sufrido Adara Molinero en las últimas horas a cuenta de una dinámica propuesta por la organización del reality. El equipo de Playa Royale, compuesto por ella, Gema Aldón, Manuel Cortés y Diego Pérez, debía acudir a otra localización de Honduras en busca de una recompensa.

Pero conseguirlo no iba a ser una tarea fácil, ya que, para ello, dos de los concursantes debían nadar con unas gafas de buceo totalmente opacas y los otros dos restantes tenían la misión de guiarles. Con todo, Adara prefirió ser una de las encargadas de dar esas instrucciones o indicaciones porque tiene un gran pavor a la oscuridad y no se veía con fuerza suficiente como para pasar tanto rato con los ojos tapados. Así, Manuel y Diego eran los que accedían a colocarse ese antifaz.

Sin embargo, tras llegar a la ubicación pertinente, el equipo de ‘Supervivientes’ les proponía cambiar los papeles. Es decir, las chicas debían ponerse esas gafas de la discordia para retornar a su playa. Un cambio posiblemente deliberado para que Molinero tuviera que pasar por ese angustioso trago. Era entonces cuando la concursante entraba en pánico.

En medio de un ataque de ansiedad, reconocía tener claustrofobia: «Me da mucho miedo. Tengo claustrofobia. Me da miedo la oscuridad y ver oscuro. No puedo, lo siento mucho. Esto es mucho para mí, yo no sabía que esto se hacía aquí», clamaba la madrileña, negándose a hacer la prueba. No obstante, tras ese duro episodio y ya más sosegada, logró hacerlo y superar esa barrera.

Pobre Adara entra en pánico por miedo a la oscuridad al tener q ponerse las gafas

Y con ayuda d sus compañeros logra superar su miedo y consiguen ganar la recompensa pic.twitter.com/HbZY1GzvuD — Alexandra (@AlexandraAF15) March 15, 2023

Pues bien, todo esto ha sido comentado en el club social del matinal de Telecinco y Paloma Barrientos, con la catadura moral que le caracteriza, ha banalizado sobre ese momento y se ha burlado de Adara. «‘Supervivientes’ va a de eso, de superar lo miedos, las fobias, la nictofobia, que es el medio a la oscuridad. Ahí lo tienes, lo ha pasado fatal», empezaba comentando Joaquín Prat.

«Esta chica va a las discotecas. Entonces, cuando se va a las discotecas, se apagan las luces en un momento determinado. Quiero decir, ¿cuál es ese TOC que tiene o no va de TOC?», ha ironizado la citada colaboradora en tono jocoso y con sorna. «No tiene miedo a la oscuridad. Muy bueno el apunte de Paloma», apostillaba por su parte Alessandro Lequio.

«¿A qué discoteca vas tú que apagan todas las luces?», le ha cuestionado Ana Rosa. «Perdona, toda la vida hay un momento en el que cuando te quieren echar, se apagan las luces», ha defendido Paloma Barrientos. «Cuando te echan se encienden», ha corregido Antonio Rossi al escuchar semejante sandez de su compañera.