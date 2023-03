Patricia Pardo no se corta un pelo al decir lo que dice de Ana Obregón sin miramiento

Patricia Pardo tampoco ha podido reprimir su opinión sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón que está en boca de todo el mundo. Para ella, la noticia le ha causado «muchísima sorpresa» y, aunque ha querido ser prudente «porque es la imagen de una mujer muy ilusionada pero en el fondo destrozada», se ha explayado de lo lindo.

«Yo tengo dudas de si ha iniciado su duelo por la muerte de su hijo (Aless Lequio). No sé qué opináis vosotros, pero para mí creo que no se puede instrumentalizar a un bebé y, de ningún modo, puede ser una herramienta terapéutica para superar un duelo. Cuando una persona tiene mermadas sus facultades, tenemos que mirar al entorno y es el entorno el que debería encauzar determinadas situaciones», ha sentenciado con crudeza.

«Creo que todos empatizamos muchísimo con esta mujer. Cómo no hacerlo cuando está padeciendo yo creo que el mayor sufrimiento por el que puede atravesar una persona. Eso es indiscutible (…) Pero yo no sé si esto podría ser una patología y si se podría tratar o no. Pero para mí, más allá de la edad, que es muy importante, las circunstancias de Ana Obregón también lo son. Porque al final la seguridad de un niño que tiene que crecer también está en la estabilidad de sus padres», ha proseguido valorando Patricia Pardo.

«Y de verdad que con esto no pretendo decir que Ana sea una enferma ni mucho menos, simplemente es una mujer con un padecimiento sobrehumano. No me quiero ni poner en su piel. Es inimaginable. Con lo cuál, yo creo que las personas de su entorno a lo mejor deberían haberlo encauzado de otra manera y por el bien de esa niña. Es que lo vemos perfecto porque es una familia muy pudiente, no le va a faltar de nada, pero no se cuánto tiempo pasará y faltará su madre», ha vuelto a insistir la periodista gallega.

«Cuando uno decide tener un hijo, yo creo que todos piensan en el recorrido vital de esa persona que va a depender de ti. ¿De verdad alguien me dice que esta mujer ha pensado en el bien de una menor con la mano en el corazón?», ha planteado la colaboradora Cruz Morcillo. «A lo mejor ella ha pensado en designar a un tutor o tutora el día que ella falte. Yo quiero pensar que ella, que es una mujer muy inteligente, ha pensado en el futuro de su hija», ha zanjado Pardo.