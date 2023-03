Linchan a Omar Montes por lo que llegó a decir en ‘El Hormiguero’: «Poco nos pasa»

Este lunes, 27 de marzo, ‘El Hormiguero’ comenzó su semana con Omar Montes como invitado. Así, el cantante de Pan Bendito, regresó al programa de Antena 3, donde, como en ocasiones anteriores, dejó algunas perlitas que fueron muy comentadas y criticadas en las redes sociales.

Omar comenzó hablando con Pablo Motos sobre cómo será su gira, que comenzará en breve: «A la gira vienen todos los maleantes que he recogido por mi barrio, somos unos 45 los que participamos en la perfomance de los conciertos». «Cada uno de ellos hace algo, si no toca el cajón, es la flauta o el violón. Vamos a tocar flamenco y reguetón, pero sin mezclarlo», explicó el cantante.

Sin embargo, uno de los datos que más sorprendieron a todos fue cuando comentó que había comprado un Ferrari para el espectáculo: «Me lo han traído de Alemania porque era más barato. Lo que he hecho ha sido quitarle el motor, el techo y cortarlo para subirlo al escenario de los conciertos porque he contratado un bailaor de flamenco para que se suba dentro y baile».

Pablo Motos con Omar Montes en ‘El Hormiguero’

«Cuando tienes más de un millón de euros, la vida se te complica», asegura Omar Montes

A continuación, pasó a hablar de su vida más personal y fue ahí cuando levantó ampollas. Entre otras muchas lindezas, Omar Montes aseguró que «cuando tienes más de un millón de euros, la vida se te complica». Que se lo digan a la gente que tiene que luchar por llegar a fin de mes. A raíz de esto, también comentó que se dio cuenta «un día cenando con muchos amigos, que cuando saben que tienes dinero, estas obligado a pagar todo siempre».

Sobre el dinero, el que fuera ganador de ‘Supervivientes 2019’ reconoció que «inevitablemente, el dinero te cambia. Porque al final más es más y el que diga que no, es mentira». «Antes iba a Zara y lo primero que mirabas era el precio, ahora cojo todo sin mirar», confiesa. En cuanto a su restaurante favorito, tampoco es muy sibarita: «Me gusta mucho ir a cenar a ‘Five Guys’, si es el favorito de Obama, también es el mío. Al salir de ‘El Hormiguero’ iré allí».

«En Catar casi nos matan por las palabras que dije», recuerda

Omar Montes tampoco se mordió la lengua al recordar su polémica visita a Catar, donde fue a cantar con motivo del pasado Mundial de fútbol. «Casi nos matan por las palabras que dije, pero quitando eso, aquí estoy. Se lo tomaron medio mal. Me avisaron del hotel que habían venido a por mí. Me fui a dar una vuelta, me escondí en una lavandería, debajo de una mesa tres horas, y solo salí de ahí para el avión. Metí la pata, lo reconozco, pero yo tenía que reivindicarlo», explicó el cantante a Pablo Motos.

El que fuera novio de Isa Pantoja, también reconoció que «la ansiedad solo me la calma una olla de callos de mi abuela o comerme un paquete de galletas entero con leche». Aunque también le cama bastante boxear: «Vuelvo a boxear por vicio. Llevo toda la vida luchando y me pica el gusanillo, estoy entrenando todos los días».

