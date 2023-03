José Mota hace lo impropio al entrar a ‘El Hormiguero’ y deja a Pablo Motos descolocado

José Mota acudía a ‘El Hormiguero’ para promocionar el estreno de su nueva película junto a Pepe Viyuela.

Tras recibir este lunes a Kiko Veneno para promocionar el estreno de ‘Un día Lobo López’, el documental sobre el cantautor; Pablo Motos recibía este martes en el plató de ‘El Hormiguero‘ a José Mota y Pepe Viyuela, los dos protagonistas de ‘El hotel de los líos’, la secuela de ‘García y García’.

«Son dos idiotas que se vuelven a encontrar en la vida», aseguraba Pepe Viyuela. Ahora ambos se ponen al frente de un hotel. Pero todo se complica cuando se alojan en él un grupo de niños científicos. «Son tan tontos estos tipos que cualquier de los dos es más tonto que el otro», soltaba José Mota provocando la risa de todo el público.

Este viernes @JoseMotatv y Pepe Viyuela estrenan “El hotel de los líos”, un spinoff de García y García #MotaViyuelaEH pic.twitter.com/cV1eWglwIw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 21, 2023

Pero lo que era una visita para promocionar una nueva película se convertía rápidamente en una charla distendida entre amigos que incluso se iba de madre en algún momento. Y es que aunque Pablo Motos mantiene siempre una escaleta de presentar a los invitados y marcharse a una breve publicidad, en esta ocasión José Mota se saltaba el guion.

Y es que tanto él como Pepe Viyuela no se cortaban nada al entrar al plató cantando las canciones más célebres de ‘Los payasos de la tele’. Todo ello después de que Pablo Motos les presentara como Don Pepito y Don José. «Me imagino a la gente que nos esté viendo que sea fan de Duki, de Tini y de toda esta nueva hornada que dirá: ‘¿qué hacen estos? ¿qué cantan?'», reflexionaba Pablo Motos. «Se han perdido una maravilla. Cuando las letras tenían sentido», añadía José Mota tras recordar a los clásicos.

«La verdad es que no había pensado empezar el programa así», admitía descolocado Pablo Motos entre risas al ser consciente de que el programa de este martes se le podía ir de las manos. Tras ello, el presentador optaba por marcharse unos minutos a publicidad.

El origen de la frase más célebre de Mota

Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’, José Mota quiso revelar por fin el origen de una de las frases más repetidas que utiliza en sus programas. «La de las gallinas que entran por las que salen«. «Está basada en hechos reales. Es una historia que pasó en mi tierra porque antes las casas de los pueblos tenían corrales y colindaban entre edificaciones», señalaba el cómico después de que Motos contara que unos días antes estuvo con Miguel Ángel Revilla y le hizo referencia a esa frase.

«Un vecino le dijo al del al lado que le faltaban cuatro y que si no estaban en su corral. «El otro dijo que no había visto nada. Al mes, saltaron ocho gallinas al corral inicial y el segundo vecino le dijo al primero que a él le faltaban cuatro», relataba José Mota. «El primer vecino le contestó: No hagas números, las gallinas que entran por las que salen. De ahí viene la frase, de la ley de compensación», concluía.