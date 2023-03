La estremecedora confesión de Omar Montes que enmudeció a Paz Padilla en ‘Déjate querer’

Omar Montes acudió a ‘Déjate querer’ para sorprender a unos niños. Pero, además, se sinceró con Paz Padilla sobre su dura infancia en el madrileño barrio de Carabanchel.

Omar Montes ha sido uno de los protagonistas de la nueva entrega de ‘Déjate querer‘, que Telecinco emitió este sábado, 18 de marzo. El cantante acudió para sorprender a dos hermanos, muy fans suyos. Pero, además, concedió una sincera entrevista a Paz Padilla, donde habló de su dura infancia en uno de los barrios más pobres de Madrid.

El que fuera ganador de ‘Supervivientes 2019’ se conmovió con la dura historia de Aarón, un niño que desde muy pequeño ha sufrido graves problemas de salud. Y, además, no dudó en hablar del bullying que, desgraciadamente, cada vez hay más en los colegios, e incluso relató a Paz Padilla uno de los episodios más duros que sufrió en su infancia.

«Estaba jugando a la pelota y, de repente, un muchacho la tiró al cementerio con muy mala leche. Era la única pelota que tenía y me costó mucho tenerla», empezó contando, antes de proceder a explicar lo que sucedió a continuación: «Estaba subiendo la tapia del cementerio y cuando estaba a punto de saltar, un muchacho me empujó y caí de boca. Casi me mato, me quedé inconsciente diez minutos».

Aarón, uno de los niños sorprendidos, también explicó algunos de sus problemas con uno de sus compañeros. Tras lo cual, Omar Montes no dudó en apoyarle: «Vamos a tener que ir a tu colegio a hablar con el amigo este que te pone la zancadilla». Por si esto fuera poco, el cantante también le ha regalado el collar que llevaba puesto.

Omar Montes con Paz Padilla en ‘Déjate querer’

El artista relata las penurias durante su infancia: «A veces, si comías, no cenabas»

Durante su entrevista con Paz Padilla, el de Pan Bendito se sinceró sobre lo dura que fue su infancia, y los momentos tan difíciles que pasaron tanto él como su familia. «Era un barrio complicado, hemos pasado bastante fatiga. Yo me crie en unas chabolas con mi abuela, mi abuelo y mi madre. Yo tenía mi barreñito azul en el que me bañaban en el patio y me veían todos los niños», recuerda el artista.

La presentadora quiso saber sobre qué ha querido decir con pasar fatigas. Y el invitado se ha abierto en canal: «Con decirte que mi bañera era un barreño azul en el patio…». Pero no contenta con eso, Paz le preguntó si tenían para comer. A lo que él ha respondido que «a veces, si por ejemplo comías, no cenabas. Mi madre se ha vuelto loca pidiendo ayuda, otra cosa es que no la ayudaran todo lo que necesitaba puesto que hay mucha gente necesitada y más en aquellos barrios. Más adelante cuando tiraron las chabolas, nos dieron un piso en Carabanchel».

Omar Montes ha asegurado que lo que le salvó la vida fue el boxeo, ya que la música llegó más adelante. Según él, aunque siempre ha cantado, nunca le funcionó. Antes de ser la estrella que es hoy, “no había dinero”, e invertía más en la música de lo que ganaba.