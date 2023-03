Laura Madrueño hace público el mensaje que ha recibido de Lara Álvarez por ‘Supervivientes’

La presentadora de ‘Supervivientes’ ha hecho pública su conversación con Lara Álvarez y ha contado cómo fueron sus primeros días.

‘Supervivientes 2023‘ ha llegado a medio gas a Telecinco. El reality de supervivencia lleva ya tres semanas en la principal cadena de Mediaset acumulando cifras meritorias por la grave crisis que atraviesa el canal, pero firmando varios mínimos históricos. Eso sí, ha habido cambios en la mecánica y, los más notorios, en el equipo de presentadores: con Laura Madrueño ocupando el hueco de Lara Álvarez.

Para la presentadora del tiempo, ‘Supervivientes’ llega a su vida por sorpresa: «Tampoco ha sido para mí una meta concreta, ha llegado solo, pero me quedé impactada y el reto ha sido muy grande. He salido de un plató de un metro cuadrado a una playa al aire libre con muchas cámaras, en un formato distinto. Me apetecía probar a hacer entretenimiento, me apetecía reírme en la tele. Estoy trabajando muchísimo y las primeras semanas han sido muy, muy duras, pero estoy muy contenta», narra en una entrevista en El País.

No obstante, lo que todo el mundo quiere saber es cómo es el contacto entre Laura Madrueño y Lara Álvarez. Y la primera ha desvelado los consejos que le dio la segunda: «Hablé con Lara, fue muy generosa y cariñosa conmigo. Me dijo que no me preocupara, que iba a estar con un equipo estupendo, y ahora me doy cuenta de la suerte que he tenido porque el equipo es brutal, y he aprendido en dos semanas tanto que parece que lleve tres meses. Me dijo que disfrutase, y creo que es uno de los mejores consejos».

Laura Madrueño también ha hablado de las comparaciones que le hacen con Lara: «Para esto nunca se está muy preparado. Yo ya sabía que las comparaciones iban a estar ahí, después de ocho años ya era el programa de Lara, ya ni nos acordábamos de Raquel Sánchez Silva, Eva González, Paula Vázquez… El espectador estaba acostumbrado a Lara, que ha sido brillante».

De hecho, ha confesado que la primera gala de ‘Supervivientes 2023’ la afrontó con miedo a las críticas: «Yo el día de la primera gala me sentía como un romano antes de saltar a la arena. Mucho miedo, mucho vértigo, muchos nervios». Ese día la presión casi pudo con Laura Madrueño: «Sentía que mi corazón iba a explotar».

Sin embargo, no fue su peor día. En los ensayos previos al estreno, Laura Madrueño se vio sobrepasada: «El día que más vértigo tuve fue el primero que llegué a ensayar en la playa de juegos, me sentí completamente perdida. No sabía cómo moverme, con tantas cámaras… Tuve que aprender a moverme y comunicar en este espacio. Ese día lo voy a recordar siempre porque dije, ‘dios mío, no voy a poder hacer esto’. Trabajé sin descanso en la semana de ensayos para llegar al estreno con toda la fuerza que buscábamos».