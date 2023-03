Las cámaras cazan a una reportera de ‘Ana Rosa’ haciendo este gesto cuando cree no ser grabada

Arantxa de Fez, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha vivido un momento ‘tierra trágame’ con una pregunta de Ana Rosa.

Como es habitual, Ana Rosa Quintana arrancaba este jueves ‘El programa de Ana Rosa‘ haciendo su particular editorial y un breve sumario de los temas que se iban a abordar a lo largo del programa. Tras presentar a los colaboradores de la mesa política, la presentadora conectaba con la redacción para conocer una noticia de última hora.

Y es que justo al arrancar ‘El programa de Ana Rosa’ salían los datos del paro del mes de febrero. «Ya conocemos el dato del paro del mes de febrero», adelantaba Ana Rosa Quintana dando paso a Arantxa de Fez, una reportera del programa que se encontraba en la redacción.

«Sí, Ana, es una noticia de última hora. Se acaba de publicar el dato de empleo de febrero de 2023. Hay una leve subida del paro, al mismo tiempo que también se crean casi 89.000 afiliados más», explicaba la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ desde la redacción.

«El pasado mes de enero subió en 70.744 personas. Si lo comparamos con la cifra que tuvimos el año pasado, hace justo un año, bajo en 11.394 personas. Así que este dato es el dato que tenemos para este mes de febrero», proseguía relatando la reportera.

Sin embargo, Ana Rosa Quintana no se había enterado bien del resultado del mes de febrero y por eso no dudaba en repreguntarle a la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. «Pero, ¿Cuánto ha subido el paro? Que no me he enterado«, cuestionaba la presentadora. «Ha subido 88.900», contestaba Arantxa de Fe.

«No, ese es el dato de la filiación», le corregía Joaquín Prat. «Ah, eso es la afiliación, perdona», matizaba enseguida Arantxa de Fez, que empezaba a ponerse nerviosa y buscar en el móvil y en los papeles que llevaba en la mano para ver si tenía ese dato. «Ha subido, eh… No sé… No tenemos ese dato ahora mismo Ana«, replicaba la reportera sin saber qué hacer.

Era entonces cuando Joaquín Prat trataba de echar un cable a su compañera al ver que se había quedado un poco perdida con la pregunta de Ana Rosa Quintana. «2.618 personas», respondía el copresentador de ‘El programa de Ana Rosa’. Cuando creía que no la grababan Arantxa de Fez hacía un gesto con los brazos como lamentándose por la ‘pillada’ que le habían hecho en pleno directo.