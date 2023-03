La incendiaria insinuación de Ivana contra Adara Molinero mientras está en ‘Supervivientes’

Ivana Icardi visitaba ‘Sálvame’ para criticar el paso de Adara Molinero por ‘Supervivientes 2023’.

Como era de esperar, el paso de Adara Molinero por ‘Supervivientes 2023’ no está pasando desapercibido para nadie. La ex-ganadora de ‘GH VIP 7’ es una de las que más momentos está protagonizando en el reality. Y de todo ello ha hablado este martes Ivana Icardi, una de sus mayores enemigas, en ‘Sálvame‘.

La guerra entre Adara Molinero e Ivana Icardi viene de lejos. Ambas tienen cosas en común, tanto la una como la otra tienen un hijo con Hugo Sierra, el que fuera ganador de ‘GH Revolution’ y a quien Ivana conoció en su paso por ‘Supervivientes’. Y por ello, su relación no es la mejor. De hecho, tal y como ha denunciado Ivana este martes, Adara antes de viajar a Honduras dio likes a mensajes que eran muy críticos con ella.

Tras ello, Ivana Icardi ha decidido devolverle el guanta y atacar ahora a Adara Molinero por su paso por ‘Supervivientes’. «Como concursante de reality es genial, siempre exagera todo, lo complicado es sufrirla fuera del concurso», reconocía la argentina que además aseguraba que «no me la creí» en estos primeros días en Honduras.

Y es que según Ivana, Adara Molinero ha ido a ‘Supervivientes’ con «una estrategia pensada de antes» y por eso en algún momento debido a lo extremo que es el reality se relajará y cambiará su actitud volviendo a mostrarse como es.

El mal rollo de Adara e Ivana viene de cuando Hugo inició su relación con la argentina en ‘Supervivientes’ en la misma edición en la que participó Elena Rodríguez, la madre de Adara. En su visita a ‘Sálvame’, Jorge Javier ha querido saber si tanto daño le había hecho Adara como para que después de tres años siguiera su mala relación. «Me ha hecho daño, ella cree que puede decir lo que quiera, lo que se le venga a la cabeza, apoyada por la madre», soltaba Ivana.

La insinuación de Ivana sobre Adara y su madre

Precisamente, al saber que Ivana Icardi iba a acudir a ‘Sálvame’, Elena no dudaba en sentenciarla. «No sé a que viene esto de hablar de Adara, estará sin trabajo y entrará para despotricar a los demás«, comentaba la madre de Adara Molinero. «A veces ha hablado de lo que no tiene que hablar pero eso está en la vía en que tiene que estar», añadía Elena dejando entrever una denuncia por hablar del hijo de Adara.

«De tal palo, tal astilla, así tan altiva», respondía Ivana de primeras. Pero además, Ivana se atrevía a insinuar que Adara Molinero y su madre no se llevan bien. «Se ve que no habla con la hija, hablará solo ahora que tiene que venir a defenderla», soltaba la argentina.