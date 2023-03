Joaquín Prat se fija en este detalle de la sonada imagen de Ana Obregón y se deslengua

No se habla de otra cosa que no sea la insospechada maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada en Estados Unidos. Algo que se había llevado en el más estricto de los secretos y que, nada más trascender, ha generado una controversia mayúscula. No solo por la decisión de convertirse en madre a los 68 años por este método, sino por las impactantes imágenes que publica ‘¡Hola!’. Y en ellas ha puesto el foco Joaquín Prat.

La información, que ha dado la vuelta a todo el país, va acompañada de unas imágenes en las que la actriz y presentadora aparece en silla de ruedas saliendo del hospital de Miami en el que se ha dado a luz a la bebé. Unas instantáneas que están siendo tildadas por muchos de «puro show» y que el veterano presentador de Telecinco considera «grotescas».

«Las fotografías, desde mi punto de vista, son grotescas y muy llamativas, porque efectivamente el protocolo es sacar así a una madre y ella lleva además la pulsera del hospital donde aparece como madre», ha comentado Joaquín Prat; fijándose en ese detalle y sorprendiéndose porque, en este caso, solo entendería que se sacara de esa manera a la mujer gestante y no a Obregón, que no es la parturienta.

«Es grotesco porque parece que Ana Obregón es una recién parida con su bebe en brazos. Y es verdad que es incómodo ver esa imagen, es muy desagradable», ha opinado Patricia Pardo en la misma dirección que su compañero. No obstante, esa escena tan impactante y criticada tiene una explicación: es por riguroso protocolo del hospital.

Las normas del centro médico establecen y obligan a que la madre, al abandonar las instalaciones hospitalarias, tenga que salir en silla de ruedas hasta el coche. No por ella, sino por el bebé. En ese sentido, y en virtud de la legislación de Estados Unidos, la madre es Ana Obregón a todos los efectos incluso antes de que el embrión esté en el útero de la madre gestante.

Detalles aparte, Joaquín Prat no ha ocultado su opinión sobre la decisión de la intérprete de ser madre: «Nadie puede entender el dolor de Ana Obregón, ponerse en sus cares, sentir la muerte de un hijo con apenas 27 años. Debe ser muy difícil de gestionar, pero dicho esto hay muchas formas de estar cerca de la infancia. Puedes estar en la lista de familias de acogida, hacerte voluntaria para ayudar a la infancia, pero me parece un acto de egoísmo que acudas a Miami a comprarte un niño o convertirte en madre por gestación subrogada, como lo quieras llamar».

«Ana Obregón no ha sido madre, Ana Obregón va a ejercer de madre de una niña y creo que Ana no ha pensado del todo en su futuro, si no que ha pensado más en ella misma que en el interés de la niña», ha sentenciado el comunicador, mostrándose así especialmente crítico con Ana García Obregón.