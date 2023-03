Jesús Vázquez destapa sin rodeos cómo han abusado de él en un despacho de televisión

Jesús Vázquez es uno de los presentadores más talentosos y queridos de este país. A sus espaldas acumula una trayectoria de 33 años como presentador, pasando por Telecinco, Canal Sur, Telemadrid, Antena 3, Cuatro y Divinity. Su recorrido televisivo es envidiable, aunque, según él mismo cuenta ahora, no siempre ha sido un camino de rosas.

Con 57 años, Jesús Vázquez se ha convertido en portada de Men’s Health y ha confesado en una entrevista que en sus inicios abusaron de él. «Me he encontrado animales televisivos maravillosos de los que he aprendido y también me he encontrado con mucho bicho. (…) Tiburones, muchos. Pulpos la verdad es que no tantos», empieza narrando.

«Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo ¿eh? No pulpa…», sigue explicando Jesús Vázquez, que, años después, prefiere olvidar de su memoria lo sucedido y no darle más importancia: «Pero bueno, no voy a ponerme a hacer aquí ahora un Me too ni a denunciar nada».

El presentador, en los inicios de su carrera, soportó cómo se sobrepasaron con él en un despacho de televisión y se vio obligado a poner límites muy claros: «Tuve un incidente, bueno un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo».

«La vida te obliga a irte cubriendo de corazas para poder seguir adelante»

Además, Jesús Vázquez reflexiona respecto a cómo ha cambiado su profesión en los últimos años: «Es algo en lo que pienso mucho. En cómo ha cambiado el mundo en los más de treinta años que llevo haciendo tele. En la llegada de internet, de las redes, de las plataformas… Y muchas veces me planteo cómo habría metido la cabeza en un mundo tan complicado como el de ahora, porque realmente es muy complejo».

En la entrevista, también recuerda aquella época en la que fue víctima de bullying: «La vida te obliga a irte cubriendo de corazas para poder seguir adelante. Estoy muy orgulloso de ese niño, de que fuera gordito, de que fuera maricón. Estoy muy orgulloso de ser maricón, muy orgulloso, no me cambiaría de orientación por nada del mundo. De todas formas, es verdad que esos acosos te dejan una huella dentro para siempre».