Jesús Manuel Ruiz se mofa sin pudor de la bomba de Rocío Carrasco anunciada en TVE

Jesús Manuel Ruiz vuelve a atacar y a cuestionar a Rocío Carrasco tras su reaparición en ‘Días de tele’. «Facturamos y no somos Shakira», se ha burlado el ex colaborador de ‘Sálvame’.

Coincidiendo con la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Jesús Manuel Ruiz desapareció de ‘Sálvame’ debido a sus opiniones sobre Rocío Carrasco y sus discrepancias con Carlota Corredera. Pese a todo, siempre que puede el periodista utiliza su blog en Esdiario para atacar tanto a la hija de Rocío Jurado como a la que fuera presentadora de ‘Sálvame’.

Y eso es lo que ha vuelto a hacer tras la reaparición de ambas. Por un lado, Carlota Corredera volvía este miércoles a ser noticia al ser la moderadora del evento organizado por el Ministerio de Igualdad con motivo del 8-M y que se veía envuelto en la polémica por el ataque de las feministas que están en contra de la ley trans; y por otro, la vuelta de Rocío Carrasco a TVE como invitada de ‘Días de tele‘.

Así, Jesús Manuel Ruiz ha vuelto a dedicarle su blog a comentar la entrevista de Julia Otero a Rocío Carrasco. «Rocío Carrasco con perfil bajo ya no es la mujer empoderada a la que se le «llenaba» la boca con la frase ‘no tiene coño'», empieza recalcando el periodista antes de hacerse eco de cómo Rocío reveló que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez le llamó después de que se supiera que le había pedido su número a María Teresa Campos.

Rocío Carrasco nos confirma que recibió una llamada de Pedro Sánchez.



🔴https://t.co/eGcuDv9QhY#DíasDeTele pic.twitter.com/IWZ8UnC0N9 — La 1 (@La1_tve) March 8, 2023

«Carrasco se presenta con la bandera de las mujeres maltratadas en el programa de Julia Otero. De nuevo se refieren a ella como ‘mujer maltratada’. Craso error en aras de futuros procesos judiciales. La televisión tiene esas cosas. Hacer realidad lo que de momento parece. Lejos de la realidad«, prosigue opinando Jesús Manuel Ruiz mostrándose así muy crítico con que ‘Días de tele’ invitara a Rocío Carrasco como ejemplo de mujer maltratada.

Tras ello, Jesús Manuel Ruiz no duda en pronunciarse sobre el anuncio que hizo Rocío Carrasco al final de la entrevista sobre sus planes de reabrir el caso contra Antonio David Flores. Y es que el colaborador de ‘Plan de tarde’ recuerda cómo hace dos años con el estreno de la docuserie ya se habló de reabrir el caso y nada se ha vuelto a saber sobre ello. «No se ha reabierto y se sigue estudiando. Este estudio va a durar lo que un grado actual. 4 o 5 años. Mientras tanto facturamos. Y no somos Shakira», se atreve a decir el periodista. Finalmente, Jesús Manuel Ruiz no duda en sentenciar que «Rocío Carrasco continúa en el punto de salida a nivel judicial. Quizás no hay otra situación de origen: «Estamos estudiando reabrir el caso».

La dura crítica a Carlota Corredera

Por otro lado, en otro de sus blog, Jesús Manuel Ruiz no se contiene al hablar de la reaparición de Carlota Corredera en el acto del 8-M organizado por Irene Montero. «Volvió a aparecer Carlota justo un año después. Fue el 25 de marzo cuando su programa Sálvame la despedía con aires de grandeza. Nobleza obliga. El programa de «los padres y su AND» casi no se recuerda. Fue visto entre pocos y ninguno», empieza diciendo el periodista riéndose así del último fracaso de Carlota Corredera como presentadora.

«Ha vuelto. Y no es el grupo musical El Barrio. Y no ha regresado con una productora privada. Ha sido con un Ministerio de la Extrema Izquierda. Público. Pagado por los españoles. Quizás sea por «hermandad». Gratis no lo ha hecho por mucho feminismo que abandere. La pela es la pela. Y no es catalana. Es de Vigo», añade Jesús Manuel Ruiz.