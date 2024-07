Carlota Corredera dice lo que nunca antes sobre la docuserie de Rocío Carrasco: «Hubo cosas mal»

Tres años después de que Telecinco emitiera la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, Carlota Corredera ha hablado como nunca antes de la misma. La serie, donde Rocío Carrasco cambió la percepción que muchos tenían de ella, supuso una auténtica revolución social y alcanzó grandes datos de audiencia.

La presentadora del debate posterior a la docuserie, y gran defensora de Rocío Carrasco, ha acudido al ‘Confesionario de Malas Madres’. Allí ha hecho balance de su carrera profesional y también de las críticas que recibió a raíz de su claro posicionamiento con las víctimas de violencia de género. Incluso tuvo que ir a terapia para gestionar todo aquello.

«He vivido cosas intensas en mi profesión, pero nada comparable con el momento en el que presenté el programa de Rocío. Las cosas las hice de una manera que fui honesta conmigo misma y con los valores que me dieron mis padres. Hay veces en la vida en la que te tienes que mojar aunque te partan la cara, te caiga un techo de mierda o trunque tu carrera profesional, como fue mi caso. En lo fundamental volvería a actuar igual», asegura Carlota Corredera.

Carlota Corredera reconoce los errores que se cometieron con la docuserie

La periodista gallega no tiene problemas en reconocer que no se trató correctamente el documental: «Si hay algo que tengo clarísimo es que se hicieron muy mal las cosas. Y no pasa nada por reconocerlo. Nunca debimos dar voz a personas que no son expertas en violencia de género. A todos nos pilló desprevenidos. No debimos convertir en espectáculo, algo que no lo era».

En la docuserie Rocío Carrasco relata, con pelos y señales, los malos tratos físicos y psicológicos que presuntamente sufrió, según ella, a manos de su exmarido, Antonio David Flores. Gracias a su testimonio, se multiplicaron las llamadas al 016 de otras mujeres que estaban pasando por la misma situación. Además, a raíz de la docuserie se conocieron y popularizaron términos hasta el momento desconocidos como ‘violencia vicaria’, que es cuando un padre utiliza a sus hijos para hacer daño a su pareja o expareja.