Imparables memes ante lo visto justo aquí con Adrián al final de ‘La Isla de las Tentaciones’

Adrián no ha aguantado la presión de las durísimas imágenes de Naomi y su tentador en ‘La isla de las tentaciones 6’.

Uno de los momentos más impactantes de lo que llevamos de edición en ‘La isla de las tentaciones 6‘ se ha podido ver durante la última entrega emitida. Adrián ha sido el protagonista de unas hogueras especialmente caldeadas debido a las impactantes imágenes de Naomi junto a uno de los tentadores. La tensión ha llegado a tal punto que el joven no ha aguantado más y ha tenido que abandonar el set protagonizando una escena nunca antes vista en la historia del formato.

«Espero que la conexión de Napoli con Naomi nunca haya podido llegar a más, pero mi cabeza me dice que me prepare para lo peor», ha comenzado diciendo. De igual manera, ha apuntado: «Si viera un beso me dolería, pero si viera algo más creo que se me caería el mundo encima». Tras estas palabras, Adrián ha matizado que podría llegar a perdonar un beso: «Si le ha comido el arrepentimiento como me ha pasado a mí es lo que me haría perdonar ese beso».

Tras esta declaración de intenciones, el concursante ha podido ver la primera tanda de imágenes junto a sus compañeros. En éstas se ha podido ver la conexión entre Naomi y el italiano, lo que ha dejado a Adrián completamente devastado nada más arrancar su hoguera en ‘La Isla de las tentaciones’. «(Me siento) descompuesto. Creo que igual la venda se le ha caído ya… Hay muchísima complicidad, muchísima ternura. Creo que ni está pensando en mí ni se le espera».

A pesar de las duras declaraciones del joven, éste no ha perdido la esperanza de recuperar a Naomi: «Espero que nos reencontremos y le lleguen todos los recuerdos de la vida que tenemos juntos». Sin embargo, la segunda tanda de imágenes han dado un vuelco radical a todo y han hecho colapsar al concursante. «Me duele ver estas imágenes. Ver que progresa y que evidentemente no me piensa quizás me haga replantearme a mí muchas cosas y haga que me quiera un poco más».

En la misma línea, Adrián ha apuntado: «Sé que es cuestión de tiempo porque avanza. Es así de sencillo». De igual manera, la pareja de Naomi ha comenzado a dar pistas sobre lo que estaba a punto de hacer. «Ahora mismo estoy que me quiero tirar al mar. Me siento ridículo y me siento un panoli porque he confiado en ella hasta el final y eso va a marchas forzadas, lleva velocidad crucero».

Precisamente cuando ha visto la noche de amor que Napoli y Naomi compartieron, Adrián no ha podido más y ha abandonado la hoguera. «No puedo esto, de verdad. No puedo verlo tío. Me piro a mi puta casa ya, ¡qué asco! ¡Qué puto asco!», ha repetido constantemente mientras se dirigía a la playa. Allí el joven se ha roto por completo y no ha tenido reparo en meterse al mar con ropa incluida.

Furor en el público ante la huida de Adrián

Los espectadores no han pasado por alto este momento legendario de Adrián y se ha convertido en uno de los más comentados por la audiencia de ‘La isla de las tentaciones 6’. Lejos de empatizar con el dolor del joven, los seguidores del formato han aprovechado la ocasión para compartir situaciones similares y hacer humor. Ejemplo de ello son comentarios como: «Cuando te metes en el mar a montar tu drama y te trolea una ola». En la misma línea, otros apuntaban con cierta sorna: «Me ha encantado el nuevo trailer de La Sirenita».

