Una de las estrellas de ‘Stranger Things’ denuncia el episodio de acoso sufrido: «No lo hice»

La industria audiovisual norteamericana está repleta de casos como el de esta actriz, que ha denunciado su experiencia a través de su canal de Twitch.

A raíz del movimiento ‘Me Too’, muchas mujeres decidieron alzar la voz contra los abusos sexuales y el acoso sistémico presente en la industria hollywoodiense. El caso de Harvey Weinstein fue la punta del iceberg, pero ayudó a destapar algo que llevaba sabiéndose años, pero nadie se atrevía a contar. Desde entonces, protocolos anti acoso están siempre presentes en los rodajes y en muchas de las producciones cinematográficas y televisivas. Pero eso no impide que siga habiendo casos de acoso, como por ejemplo el que denuncia una de las actrices de la última temporada de ‘Stranger Things‘.

La actriz no es otra que Grace Van Dien, que interpretó a Chrissy en la cuarta temporada de la popular serie. Chrissy sufría el primer ataque de Vecna, el villano interdimensional de ‘Stranger Things’, y moría de una forma traumática y violenta ante la mirada aterrorizada de Eddie Munson, al que interpretaba el actor Joseph Quinn.

Grace Van Dien, que ahora es una reconocida streamer, habló sobre la problemática del acoso en su canal de Twitch, poniendo como ejemplo una experiencia propia. «El hecho es que, en los últimos proyectos en los que trabajé, no tuve las mejores experiencias con algunas de las personas para las que tuve que trabajar», empezó explicando la actriz. «»Con el streaming puedo elegir con quién pasar el rato, con quién hablo, etc.»

«Uno de los productores me pidió… Contrató a una chica con la que se estaba acostando y luego le pidió que me pidiera hacer un trío con ellos. Así que ese es mi jefe. No lo hice, lloré y estaba muy disgustada», ha confesado la actriz en su canal de Twitch. Lamentablemente, esta práctica ha sido muy común entre productores y directores con actrices jóvenes.

La parte positiva es que muchas están atreviéndose a denunciar, ayudando a concienciar a la sociedad sobre un problema enorme en la industria. Aun así, no tendrían porqué ser ellas las caras visibles. Pero el problema de raíz es que los hombres siguen comportándose así, tratando de aprovechar sus posiciones de privilegio para obtener favores sexuales.

¿Cuándo llega la temporada ‘Stranger Things’?

Hace muy pocos días, el actor David Harbour anunció que la temporada final de la serie comenzaría a rodarse este mismo junio de 2023. Grace Van Dien no estará presente en esta nueva tanda de episodios, ya que su personaje moría en la temporada 4. Por ahora ha dejado el mundo de la actuación de lado tras su paso por ‘Stranger Things’, centrándose en su canal de Twitch tras ese desagradable caso de acoso.

Netflix sigue calentando motores para la temporada final de su serie más importante, y los fans no pueden esperar más a tener las primeras imágenes. Pero, por ahora, nos va a tocar esperar. Como mínimo, hasta finales de 2024, para tener una nueva temporada. Y, aunque no vaya a repetir Grace Van Dien, sí que vuelve el resto del reparto principal al completo.