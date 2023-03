Emma García pierde los papeles con Rosa López y le despacha en directo: «Ni puñetera gracia»

Rosa López visitaba ‘Fiesta’ para promocionar el lanzamiento de «1930», su último single y ha vivido un muy tenso momento con Emma García.

Si este sábado, Emma García recibía en ‘Fiesta’ a Verónica Romero y vivían un tenso momento por hablar de la vuelta de Fórmula Abierta y emitir cómo a Rosa, la madre de Álex Casademunt no le había hecho ninguna gracia; este domingo ha sido Rosa López la que ha protagonizado otro momento de mucha tensión con la presentadora.

Rosa López visitaba el plató de ‘Fiesta’ para hablar del lanzamiento de «1930», el single que ha lanzado en apoyo al colectivo transexual y las trabas que le han puesto para grabar un videoclip. «Te escucho bajillo Emma», se quejaba Rosa López nada más sentarse y entrar al plató con una ovación mayúscula de todo el público. «Digo que vienes con muchas experiencias de vida», le insistía Emma.

Emma García le reconocía a Rosa López que flipó al escucharla en una entrevista en la radio y cómo ha cambiado. «Estás en un momento dulce pero también delicado, ¿Qué te ha pasado con esta canción?», le preguntaba la presentadora a la cantante. «Merece mucho la pena, yo no sabía que iba a hacer estas fotos desnuda pero el mensaje de esta canción va de eso, el plástico es un mensaje de que nuestra esencia es lo más importante y de que nacemos con la idea de ser libres y felices», empezaba a relatar Rosa.

«El colectivo trans necesita ayuda. Ha dado la casualidad de que se ha aprobado la ley a la vez y yo me ilusioné muchísimo», destacaba Rosa López. «Lucho mucho por los valores de las personas, tengo muchas amistades y familia pero no quiero usar eso, se trata de ir mucho más allá de política y de banderas», seguía contándoles Rosa a los colaboradores de ‘Fiesta’ el motivo por el que ha apostado por esta canción. «Se trata de ser un altavoz para cosas buenas», añadía la granadina.

Justo después, Amor Romeira entraba en el plató para darle las gracias a Rosa López por el apoyo al colectivo trans. «No hay que dar gracias», aseveraba la ganadora de ‘OT 1’. «Es necesario que artistas como tu se involucren en la causa de las personas transexuales», le aplaudía Amor. «Han sido muy injustos contigo diciendo que si te quieres sumar a un lobby, gracias porque que exista esto nos hace visibles», añadía la colaboradora.

Tras ello, ‘Fiesta’ hacía un repaso a cómo ha cambiado Rosa López desde que ganó ‘Operación Triunfo 1’. En ese momento, Emma García le preguntaba a la granadina por uno de sus momentos más complicados de su vida: el problema que sufrió cuando perdió la voz. «Me impresionó mucho lo que contaste de como perdiste la voz con un pinchazo, te lo tenía que preguntar», comentaba la presentadora.

«Las cuerdas vocales no dejan de ser un músculo como cualquier otro músculo. Y si acabas forzándolo peta, pero es algo que dejé atrás y lo que más me gusta es seguir mi música con el mensaje que sigue teniendo y lo más bonito es que puedo seguir cantando», proseguía diciendo Rosa López en ese sentido.

Pero Emma García insistía en saber qué es lo que le pasó con esa mala praxis. «Es que es algo que quiero dejar atrás porque no suma», aseveraba Rosa López. «Vamos que no quieres hablar de eso», le espetaba Emma García. «A ti a lo mejor te suma para el programa pero…», soltaba entonces Rosa López provocando la indignación de la presentadora.

«No me ha hecho ni puñetera gracia»

«No, no, no te equivoques. Es que no me ha gustado que me digas que esto igual me suma para el programa. No me ha hecho ni puñetera gracia, perdóname. Es que te estoy tratando con todo el cariño que te tengo y con todo el respeto y…», proseguía diciendo indignada Emma García. «Es que me pongo nerviosa Emma», se justificaba Rosa.

«Bueno no pasa nada, pero como me ha sentado mal te lo quiero decir. Porque yo trato con todo el cariño y respeto y me gusta que me traten así también. Me dices que no quieres hablar del tema y te digo vale Rosa pero que me digas igual me suma para el programa no me gusta», sentenciaba la presentadora. «A veces pagan justos por pecadores», reconocía después Rosa López. «Ya está no pasa nada, tu lo has hecho yo te lo digo y aquí se queda. Lo quiero dejar claro que te admiramos y me alegro muchísimo de la evolución que has tenido y efectivamente que sigas por el corazón por delante y que podamos ser todos sinceros», terminaba de decirle Emma.

Tras ello, Rosa López le volvía a pedir perdón a Emma García y ambas se fundían en un abrazo. «Es que me ponga muy nerviosa», repetía la cantante. «Lo sé Rosa. Sé que no lo has hecho con esa intención pero yo necesito ser sincera y te lo he dicho con toda sinceridad y respeto del mundo. Te puedo asegurar que cuando me enfado se me nota y contigo no me he enfadado. Cuídate mucho y sigue luchando Rosa», concluía Emma.