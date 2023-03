La indigesta encerrona de Emma García a Verónica Romero (‘OT’) en ‘Fiesta’: «Muy desagradable»

Verónica Romero ha acudido a ‘Fiesta’ para presentar su nueva canción. Sin embargo, el programa le tenía preparado un vídeo que a ella no le ha hecho ninguna gracia

La cantante Verónica Romero ha acudido este sábado, 4 de marzo, al programa ‘Fiesta’ para presentar su nueva canción, ‘No es un adiós’. Sin embargo, la ex concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’ se ha cogido un mosqueo similar al que se cogieron hace unas semanas Andy y Lucas en el mismo programa, debido a la encerrona que la tenían preparada.

Y es que el pasado jueves se cumplieron dos años de la muerte de Àlex Casademunt, compañero y, según reconoció ella misma, pareja de Verónica durante aquella primera edición de ‘OT’. Por este motivo, el magacín presentado por Emma García ha conectado con Rosa González, madre del cantante, para preguntarle por la vuelta de ‘Fórmula Abierta’, de cuya primera formación fue parte su hijo.

La nueva ‘Fórmula Abierta0 está formada por Verónica Romero, Geno y Enrique Anaut. Una noticia que a Rosa no le ha hecho demasiada gracia ya que nadie le ha informado del regreso de la banda. Así lo ha reconocido ella misma: «No tengo nada, nada de ganas de coincidir con esta gente. No me gusta nada de lo que han hecho, ni me han dicho nada. Entonces, yo no tengo nada de ganas». La cara de la cantante mientras escuchaba las palabras de la mujer, era un poema.

Verónica Romero (‘OT’) en ‘Fiesta’ de Telecinco

«Esto es muy desagradable»

Visiblemente molesta, la artista intentaba salir al paso: «Bueno, yo, de hecho, no pensaba que esto fuera a ser… Yo venía a hablar de otras cosas…». Tras una breve pausa publicitaria y de repasar sus últimos proyectos musicales, entre ellos, el haber participado en la preselección de San Marino para representar a este país en Eurovisión 2023, Emma García ha retomado el tema.

‘Fiesta’ ha reproducido nuevamente la conversación con Rosa, así es que Verónica Romero se ha visto obligada a hablar del tema. «Con todo mi amor y mi respeto, y Rosa lo sabe, esto es muy delicado. Rosa sabe que tiene mi amistad y, ante todo, respeto. No se puede decir otra cosa», ha comentado la cantante.

Ante las preguntas de la presentadora y los colaboradores del programa, la cantante ha reconocido que le «cuesta mucho hablar» de este asunto. Pero dice estar «tranquila por las conversaciones» que ha mantenido con la madre de su amigo: «No lo dice por mí. Todos sentimos su dolor. Respeto. Esta fue la tercera vez que se me presentó la oportunidad de ‘Fórmula Abierta»‘.