El demoledor comunicado de la productora de ‘Eufòria’ en TV3 contra los creadores de ‘OT’

Después de que Reset TV, la compañía de Josep María Mainat y Toni Cruz emitieran un comunicado este lunes asegurando que habían interpuesto una demanda a Veranda TV y la CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales), el ente público encargado de gestionar TV3 por el «plagio» a ‘Operación Triunfo’ con ‘Eufòria‘; ahora es la productora del formato que presentan Marta Torné y Miki Núñez la que ha respondido con otro comunicado.

«En Veranda no tenemos ninguna constancia de esta demanda y, por tanto, no podemos hacer ninguna valoración sobre la misma. Aunque Cruz y Mainat llevan meses anunciando dicha demanda, lo cierto es que no la hemos visto ni sabemos en qué términos está planteada. Si finalmente, como afirman, se ha presentado, entraremos a valorarla en profundidad cuando la tengamos sobre la mesa», empiezan diciendo.

Asimismo, desde Veranda TV son claros con los creadores de ‘Operación Triunfo’ al tachar de oportunistas sus movimientos. «Nos sorprende la extemporaneidad de la denuncia. ¿Por qué no dijeron nada durante la emisión de la primera temporada? ¿Quizás esperaron a comprobar si el programa era un éxito? ¿Por qué, a pesar de los tuits del mes de julio, no han dicho nada más hasta ahora cuando ya vamos por la cuarta gala de la segunda temporada? Nos sorprende también por la virulencia de la misma y, sobre todo, por la improcedencia de los argumentos esgrimidos», destacan.

Además, desde la productora de ‘Eufòria’ no dudan en decir que la denuncia de Mainat y Cruz «no tiene fundamento alguno, ya que confunde formato y género». En ese sentido, recalcan que el talent de TV3 se enmarca dentro del talent show y por tanto todas sus características como que un grupo de personas desconocidas demuestran su talento ante un jurado y los peores son expulsados «son compartidas por la mayoría de talent shows musicales porque son justamente las que definen el género».

A este respecto no dudan en recordar cómo ese fue el mismo argumento que esgrimió Toni Cruz cuando acusaron a Gestmusic de plagiar ‘Tienes talento’ (actual ‘Got Talent’) con ‘Tu sí que vales’. También explican las grandes diferencias que existen entre lo que era ‘Operación triunfo’ y lo que se ve en ‘Eufòria’.

El duro comunicado contra Mainat y Toni Cruz

«Esperamos, sinceramente, que los Srs. Cruz y Mainat no estén utilizando esta confusión entre género y formato de forma oportunista. Sería triste descubrir que tanta animosidad, con las molestias que se pueden derivar para tanta gente en un mercado tan competitivo como el nuestro, no sea nada más que una forma interesada de aprovechar el éxito del programa para otros menesteres», prosiguen defendiendo en el comunicado.

«Nuestros servicios jurídicos están estudiando las acciones legales pertinentes para garantizar la defensa de los legítimos intereses de nuestra empresa, así como los de los extraordinarios profesionales que trabajan con nosotros, cuya dignidad profesional se ha cuestionado con tanta arrogancia, de forma pública y gratuita», concluyen desde Veranda TV.