Dani Mateo dice abiertamente lo que le hace pasarlo «muy mal» en La Sexta

El presentador de laSexta ha confesado que llega a las dos a trabajar para poder comer gratis en el comedor de la cadena

Dani Mateo es uno de los rostros más reconocidos de laSexta. No solo por ser uno de los presentadores más queridos por la audiencia, sino también porque aparece en dos programas: ‘Zapeando‘ y ‘El Intermedio’. Por este motivo, él mismo ha aclarado cuál es su organización diaria y ha desvelado las horas que trabaja en total.

Ha sido el colaborador de ‘Zapeando’ Santi Alverú quien le ha puesto en un aprieto al preguntarle por el tema. Y lo ha hecho en su sección en la que los espectadores del programa pueden preguntar cosas a los trabajadores del formato. Y claro, dos jóvenes se han interesado por como Dani Mateo compagina su vida privada con la televisión.

Sobre cuántas horas trabaja Dani Mateo en ‘Zapenado’, este ha contestado contundente pero tirando de humor: «Ninguna porque para mí esto no es trabajar, esto es disfrutar, sobre todo compartiendo mesa con este talento que tienen mis compañeros y todo el equipo sin el cual no sería posible hacer este programa. Fuerte aplauso, por favor».

«Llega a las tres y se va a las cinco y media», soltaba entonces Miki Nadal, colaborador del programa, ya más serio ante las bromas del presentador. «Vengo a las dos. ¿He llegado a venir a las tres? Sí. Pero llego a las dos. ¿Sabéis por qué llego a las dos? Llego a las dos porque te invitan a comer. Mirad cómo soy de rata».

Sobre su horario en ‘El intermedio’, ha declarado: «Entro a las ocho y me voy a las once». Sin embargo, la duda estaba en qué hace entre un programa y otro: «Lo que hago es pasarlo muy mal, porque quiero irme, ya que entre medias no estoy cobrando». No obstante, al tema al que no ha querido hacer frente es a cuánto cobra por estos dos trabajos.