Carlota Corredera irrumpe en el programa de Diego Losada tras su episodio: «Muy violento»

Carlota Corredera ha intervenido en el programa ‘En boca de todos’ para comentar el desagradable momento vivido durante un acto que ha presentado por el 8-M junto a Irene Montero

Carlota Corredera ha vuelto a Mediaset. La que fuera presentadora de ‘Sálvame’ y de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha intervenido este martes, 8 de marzo, en ‘En boca de todos’, el programa que presenta Diego Losada cada mediodía en Cuatro. Lo ha hecho coincidiendo con el Día de la Mujer.

La gallega, que siempre ha sido muy defensora de los derechos de la mujer, ha sido la encargada de presentar el acto institucional del Ministerio de Igualdad y que ha contado con la presencia de la ministra Irene Montero. Lamentablemente, de lo que más se ha hablado del acto han sido de los abucheos a la ministra por parte de un grupo de mujeres, que le han mostrado su desacuerdo con la ley trans.

Sobre ello ha hablado Carlota Corredera en el programa de Cuatro. Al ser preguntada por Diego Losada, la periodista ha reconocido que ha sido «un momento muy violento y muy desagradable«. «Evidentemente nadie me avisó, porque entiendo que era algo espontáneo. Y yo la verdad es que he venido a presentar este acto en el que se iba a hablar de educación sexual, y al final el foco se reparte», ha explicado.

«Todavía me tiemblan las piernas», reconoce la presentadora

Para quitarle hierro al asunto, la presentadora ha destacado otro momento que también se ha vivido en el acto: «Con lo que me quedo hoy es que me han hablado unas chavalas, estudiantes y fíjate que me ha sorprendido muchísimo lo preparadas que están y me voy a quedar con mejor sabor de boca que recordando ese momento desagradable, de discrepancia».

«No sabía si habían venido a reventar el acto o lo que querían era hablar con la ministra», proseguía explicando Carlota Corredera. Precisamente, la reacción de Irene Montero ha sido la de pedir a esas mujeres que subieran al escenario «a explicar sus ideas». «Se han acercado a ellas para darles voz, han cogido un micrófono de mano, y las hemos dejado hablar», explicaba la presentadora viguesa.

Losada ha recordado que, después de su intervención, «se les ha expulsado» del acto. Ante esto, la entrevista ha asegurado: «Si te digo la verdad, no sé lo que ha sucedido después, porque todavía me tiemblan las piernas». «Me puse a continuar con el acto y la verdad es que no sé qué sucedió. Desde luego que la gente que estaba arropó a la gente que estábamos en la mesa, y por supuesto, a Irene Montero», ha zanjado la periodista. Sobre la ministra, ha dicho que «estaba afectada porque a estas cosas tampoco te acostumbras nunca».

Más tarde, Carlota Corredera volvía a aparecer en Cuatro. En esta ocasión en ‘Todo es mentira’. Así, la presentadora conectaba también con Marta Flich en ‘Todo es mentira‘ para volver a relatar cómo había vivido ella en primera persona lo sucedido en el acto del Instituto de la Mujer con los abucheos hacia Irene Montero. «El debate es sanísimo. Se puede discrepar, pero desde el respeto«, insistía Carlota.