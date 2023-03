Calleja le pregunta a Pedro Piqueras por su jubilación y la respuesta deja de piedra

Jesús Calleja le ha preguntado a Pedro Piqueras por su jubilación y su respuesta ha sido de lo más inesperada.

Pedro Piqueras ha sido el invitado de la última entrega de ‘Planeta Calleja‘. Un hecho verdaderamente insólito porque el veterano comunicador apenas se ha prestado a participar en programas o entrevistas fuera de los informativos de Telecinco. Por ello, su aventura con Jesús Calleja al volcán de La Palma ha cobrado una especial relevancia.

Antes de ello, el aventurero ha querido visitarle al plató del telediario y se ha interesado por cómo es enfrentarse cada día a las cámaras: «Cuando se activa ese botón rojo, que estás en el aire, ¿qué pasa ahí?». «Te produce una cierta tensión», ha reconocido el presentador. «¿En qué año empezaste?», ha querido recordar Jesús. «Empecé en octubre del 88 y me despaché con la huelga general y con algunos asuntos más muy delicados también en aquella época», ha rememorado Piqueras.

«¿Qué años tienes ahora», le ha preguntado sin rodeos. «Yo tengo 67», ha desvelado el manchego. «Tendrías que estar jubilado», le ha espetado Calleja. «Sí, teóricamente sí», ha respondido Pedro Piqueras antes de que se le formulara la pregunta del millón: «¿Y no piensas jubilarte?». Y lo cierto es que su contestación no ha podido ser más sorprendente.

«Me tendrían que echar para que me jubilara»

«Pues mira, la verdad es que cada vez que lo pienso me da un poco de pereza hacerlo, porque yo tengo la fortuna de trabajar en algo que me gusta», ha replicado. «Te lo pasas tan bien, ¿que no vas a jubilarte?», ha reaccionado un Jesús atónito. «Pues no lo sé, me tendrían que echar casi para que me jubilara», ha sentenciado al tiempo que ha recalcado que «no tengo intención».

Al hilo, Jesús Calleja se ha interesado por algo que siempre ha suscitado bastante morbo: la línea ideológica de los informativos que dirige en Telecinco. «¿No hay líneas editoriales en tu informativo?», le ha cuestionado. «Yo digo que nuestra línea editorial es contar lo que hay, contarlo y contarlo asegurándonos que es veraz lo que decimos. Creo que también puede haber algo de ideología porque a veces es muy difícil escapar de lo que has pensado un tiempo en tu vida, pero yo intento que el informativo sea equilibrado», ha zanjado de forma categórica.