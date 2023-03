Ares Teixidó crea impacto con el alto precio de haber sido colaboradora en Telecinco

Ares Teixidó hace años que está desaparecida del universo Mediaset, aunque sigue trabajando en el mundo de la comunicación. Actualmente, tiene su propio programa en la cadena autonómica catalana 8TV, desde donde en su podcast ‘Din Dong’ ha revelado lo que sufre cuando se convierte en personaje público por Telecinco.

Cabe recordar que Ares se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de Mediaset al participar como colaboradora ‘Gran Hermano’, ‘GH VIP’ y ‘Supervivientes’. Pero si algo marcó un antes y un después en su carrera fue su entrada en ‘GH VIP 3’, momento en el que se convierte en personaje.

Sin embargo, la presentadora no tiene un buen recuerdo de esa etapa: «Empecé en la tele con muchas ganas, pero enseguida vi que era un mundo que me iba a traer problemas«. Si algo acaba de superar a Ares Teixidó es convertirse en personaje público: «Lo he tenido que pasar muy mal. Recuerdo cuando compañeros me hacían guardia debajo de casa y yo les bajaba los cafés».

«Recuerdo épocas malas, cuando salía en realities, de decir ‘por favor, que pase ya’. Era horrible»

«Convertirme en personaje creo que fue lo peor que me pasó y, de hecho, creo que mi carrera hubiese ido para otro lado, aunque no me arrepiento. Tenía que ser así», ha proseguido explicando en el podcast de 8TV, donde ha renegado de su etapa en ‘GH VIP’: «Recuerdo épocas malas, cuando salía en realities de decir: «Por favor, que pase ya». Era horrible, me hacían guardias en la puerta en mi casa».

Lejos de quedarse ahí, Ares Teixidó ha seguido sincerándose: «A mí la fama me ha jugado muchas malas pasadas, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Era siempre sentirme débil, una vulnerabilidad, un no puedo, que se acabe esto…«. De hecho, ha preferido desaparecer de algunos sitios donde domina el ego: «El mundo en el que me he movido me ha traído sobre todo decepciones. Hay gente en la tele que mataría a su madre por salir en la tele. Es alucinante».

Además, la joven ha destapado cómo llaman en Mediaset a los colaboradores de los realitys de la cadena. «En Telecinco cuando yo colaboraba en realitys, en el debate de ‘Gran Hermano’, nos llamaban los muñecos. ‘¿Cómo van los muñecos? ¿Dónde sentamos a los muñecos?’. Tú imagínate…», ha soltado Ares Teixidó, dejando alucinadas a las presentadoras del podcast.