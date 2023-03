«A las puertas de la muerte»: Iñaki López aclara su estado de salud en ‘Más vale tarde’

Tras llevarse un susto el pasado viernes después de presentar ‘Más vale tarde’ y de llegar a anunciar su marcha del programa por un nuevo problema de salud; Iñaki López regresaba este lunes al programa de la Sexta y lo hacía en compañía de Cristina Pardo; que volvía al programa tras su ausencia del viernes.

Cabe recordar que tras anunciar su marcha de la televisión por haber recaído de su problema de retina; el sábado, Iñaki López ya aclaraba que el médico le había dicho que no tendría que pasar de nuevo por quirófano. «Hola a todos, me comunica el médico que finalmente la operación no será necesaria. Vuelvo a sonreír y el lunes a plató. Gracias a todos por vuestro cariño. Sobre todo a ti, Andrea Ropero», escribía.

Y dicho y hecho. Este lunes, Iñaki volvía al programa. Y justo en el momento de dar la bienvenida a los colaboradores, Cristina Pardo aprovechaba para lanzarle una broma a su compañero sobre su estado de salud. «¿Me vas a dar una tarde un poco pacífica?», le preguntaba la presentadora. «Yo creo que la salud me acompaña al menos hasta el primer bloque publicitario, hasta ahí», respondía él con sorna.

Tras ello, era Cristina Pardo la que ponía en contexto a todos sobre lo que le sucedió a Iñaki López el viernes en su ausencia. «Igual ustedes no lo saben, pero como aquí vamos a golpe de sobresalto, el viernes Iñaki estaba con un pie en el otro barrio y de pronto aquí está el lunes», aseveraba la presentadora.

«Estaba a las puertas de la muerte», apostillaba Iñaki López tirando de humor. «Cosa que nos alegra», apostillaba Cristina Pardo antes de pedirle una cosa. «Espero que veles un poco también por el estado de salud de los que te rodean», añadía Pardo. «Si porque os llevo de susto en susto, es verdad que trabajar conmigo no acaba a las 8 de la tarde. Ya sabes que yo te puedo llamar en cualquier momento con cualquier sorpresa», concluía el presentador.