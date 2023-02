Patricia Donoso se dirige de este modo a Jorge Javier por lo vivido «detrás de cámaras» en el ‘Deluxe’

Patricia Donoso ha mandado a través de sus redes sociales un mensaje a Jorge Javier Vázquez después de su última entrevista en el ‘Deluxe’.

El pasado viernes, Patricia Donoso regresaba al plató de el ‘Deluxe’ para ejercer de reportera del recién inaugurado museo taurino de José Ortega Cano. Tras una visita a la exposición ubicada en San Sebastián de los Reyes (Madrid), cargada de ácidos comentarios, la abogada tachó al museo de hortera y cutre.

Además, Patricia Donoso también se enfrentó a Lydia Lozano por unas supuestas palabras de su marido, Charly, sobre ella y su marido. «¿Se puede saber por qué tu marido Charlie va diciendo a la gente que no se junten con Charles y conmigo?», le preguntó la invitada a la colaboradora, que no entendía a qué venía esa pregunta.

Al parecer, los dos matrimonios tienen unos amigos en común, y Charlie les habría advertido sobre Patricia y su marido: «Les dijo que no se vieran con nosotros, que pertenecíamos a un mundo oscuro». Como era de esperar, la periodista sacó la cara por su pareja: «A mí mi marido jamás me ha hablado de vosotros, ¿por qué iba a hacer algo así? Eso no es cierto».

El mensaje de Donoso a Jorge Javier Vázquez

Al margen de este tenso momento con Lydia Lozano, Patricia Donoso tuvo la oportunidad de reencontrarse con Jorge Javier Vázquez, con el que se lleva a las mil maravillas. Prueba de ello es que la que fuera supuesta amiga de Ortega Cano ha querido mandarle un mensaje público al presentador a través de sus redes sociales.

La andaluza asegura que, cuando hablaba con Jorge Javier en el ‘Deluxe’, se sentía como si estuviera cotilleando con una amiga. «Te quiero. Contigo, al fin del mundo. Gracias por esos momentos que vivimos delante y detrás de cámaras», ha dicho por medio de sus historias de Instagram, donde cuenta con 142.000 seguidores.

Además, ha dejado claro que le encanta ir tanto al ‘Deluxe’ como a ‘Sálvame’ diario para dar «fantasía y momentos» al público. «¿Yo callada? Nunca… queda mucho», ha sentenciado Patricia Donoso, poniendo de manifiesto que no tiene intención de desaparecer de la televisión y que todavía tiene mucha guerra que dar. Es más, se rumorea su participación en ‘Supervivientes 2023’.