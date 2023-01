La apisonadora sentencia de Rosa Villacastín contra Jorge Javier con amenaza incluida: «Debería…»

Rosa Villacastín, sin cortapisas, se toma la revancha contra Jorge Javier Vázquez en ‘El Circ’ de 8TV tras su ataque desde el ‘Deluxe’.

Rosa Villacastín acudió como invitada a ‘El Circ’, el programa de la cadena catalana 8TV que conduce Frank Blanco. Y Jorge Javier Vázquez se coló durante la entrevista cuando se sacó a colación una de las últimas polémicas que involucran tanto al presentador como a la periodista; pues las espadas entre ellos están en alto a causa del partidismo que ha habido en ‘Sálvame‘ y el ‘Deluxe’ hacia Rocío Carrasco de un tiempo a esta parte.

Nada más preguntarle por él, Villacastín presumía de ser su descubridora. «Si yo te digo que fui quien descubrió a Jorge Javier. Yo fui la que le lleva a televisión porque él me hace una entrevista y le digo ‘qué bueno eres’. Era muy jovencito. Le digo ‘voy a empezar un programa nuevo, ¿te quieres venir conmigo?’. Y me dijo que no, porque entonces era muy tímido. Luego, sale publicada le entrevista y le mando un centro de rosas blancas con una tarjeta que decía ‘te está esperando el contrato'», revelaba en alusión a ‘Extra Rosa’, programa que se emitió en Antena 3 entre 1997 y 1998.

«Yo le quiero y admiro muchísimo. Creo que está preparadísimo, creo que Jorge es una persona muy preparada, pero se le ha subido mucho», prosiguió la tertuliana con una frase demoledora que dará que hablar y que, a buen seguro, tendrá respuesta pronto del aludido. Sin embargo, Villacastín no se frenaba ahí y le amenazó con tomarse la revancha ante el ataque que recibió de su parte en público durante la última entrevista a Raquel Mosquera en el ‘Deluxe’.

«Rosa Villacastín, por todo el respeto que te tengo, basta ya. El respeto es bidireccional. Tú me respetas a mí y yo te respeto a ti Rosa, a mí en tus historias no me metas. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estés dándole con el dedito porque te aburres. Respétame, Rosa, porque hay mucha gente que me tenéis hasta la más absoluta de las narices, y yo me callo por educación. Mucho de lo que vosotras no tenéis conmigo, no tenéis respeto, ¿me has entendido? A veces deberías de quedarte con el lema de la pandemia, quédate en tu casa», fue la afrenta de Jorge Javier entonces.

Jorge hundiendo a Rosa Villacastín: “deberías quedarte con el lema de la pandemia – quédate en tu casa.”



Eres el mejor y punto @jjaviervazquez 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/qX0NTo2n7n — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) November 12, 2022

Ahora, Rosa Villacastín ha dado explicaciones sobre el origen de ese arrebato del catalán: «La verdad es que lo que yo le ponía en el WhatsApp era: ‘Estás subyugado por Rocío Carrasco y va a ser vuestra ruina’. Y él me contesta, pero contestó mal. Porque podría haber contestado por WhatsApp, pero prefirió hacerlo así». «Se la jugaré», advierte acto seguido y sin cortapisas.

Y hay más, pues la comunicadora también ha condenado la postura de Jorge como presentador en ‘Sálvame’. «Cuando tú estás presentando un programa, no puedes humillar a los colaboradores que tienes. Y lo que se está haciendo ahora con Teresa Campos me llega al alma. Creo que no se lo merece porque ha estado en esa casa (Telecinco) mucho tiempo y están sus dos hijas en el programa. Si hay una persona a quien Teresa adora es a su chófer, que lleva 40 años con ella cuidándola como si fuera su hijo», ha lamentado en referencia al señalamiento que está sufriendo este último desde el programa de La Fábrica de la Tele.

«Entonces, que intenten meter cizaña precisamente con esa persona, me duele muchísimo. Creo que Jorge Javier debería evitarlo. No lo necesita. Ha ganado ya todo el dinero del mundo. Tiene reconocimiento, hace teatro, escribe libros. No debería caer en eso», sentencia para concluir. Unas palabras que, sin duda, avivan la cruzada entre ambos televisivos.