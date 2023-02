El enganchón de Cristina Porta y Marta Riesco en el que se cuela hasta el presidente de Mediaset

Marta Riesco interrumpía el directo de Cristina Porta en ‘Sálvame’ para atacar al programa y mandar un mensaje a Borja Prado, presidente de Mediaset.

Desde que Telecinco estrenó ’25 palabras’ y ‘Reacción en cadena’ en sus tardes, la cadena optó por recortar una hora a ‘Sálvame’ y emitir su última hora de 19 a 20 horas en exclusiva en Mitele Plus. Los usuarios de la plataforma que hayan visto este miércoles el programa habrán asistido a un fuerte enfrentamiento entre Cristina Porta y Marta Riesco después de que la reportera de ‘Fiesta’ boicoteara el directo de la periodista deportiva en ‘Sálvame Naranja’.

Así, Cristina Porta se desplazaba como enviada especial a un evento en Las Ventas al que acudían José Ortega Cano y su hija Gloria Camila. Cuando Cristina Porta trataba de preguntarles en directo, Marta Riesco copaba todo el protagonismo proponiendo al torero un juego para un reportaje de ‘Fiesta’ evitando así que Porta pudiera entrevistarles en directo.

«Marta tu estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo«, le empezaba diciendo Cristina Porta a Marta Riesco tratando que le dejara hacer su trabajo. Pero Riesco seguía en sus trece. «Es bastante complicado al lado de Marta Riesco, es un poquito maleducada«, les comentaba la colaboradora a sus compañeros que le pedían que aplacara a la reportera de ‘Fiesta’.

La Riesco demostrando lo chunga y mal compañera que es ,no deja hacer a Porta su trabajo

es el principio del mal rollo

Sin ser de Porta ….A POR ELLA jajaja#yoveosalvame pic.twitter.com/5PKhB4xDBb — MaryGH2 (@Mary202085797) February 1, 2023

Tras ello, en el plató, tanto Lydia Lozano, Belén Esteban como el Maestro Joao atacaban duramente a Marta Riesco por ser tan mala compañera. «Alguien le tendría que decir a Marta Riesco que en los eventos a los que va no se hacen en honor a ella, que ella va de reportera como Cristina», aseveraba Joao. «Yo he flipado con los looks de las reporteras en general, yo me he venido en botas. Nosotros no somos protagonistas», soltaba entonces Porta en un claro dardo tanto a Marta Riesco como a otras reporteras.

Además, Cristina Porta daba la clave de por que quizás Ortega Cano no había querido atenderles. «A lo mejor no ha venido José Ortega Cano porque no le he llamado Maestro. Y yo no le voy a llamar maestro porque aquí el único Maestro que hay es el Maestro Joao», relataba la colaboradora convertida en reportera por un día.

Riesco ataca a ‘Sálvame’ y se dirige a Borja Prado, el presidente de Mediaset

En ese momento, Marta Riesco se acercaba de malas maneras a Cristina Porta para interrumpir el directo. «Marta estoy trabajando, eres muy mala profesional y muy mala compañera«, le espetaba Porta. A lo que Riesco le atacaba por trabajar en ‘Sálvame’. «La profesionalidad brilla por su ausencia desde luego si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho«, le soltaba la novia de Antonio David Flores. «¿Qué ha hecho? Mucha audiencia eso es lo que ha hecho«, defendía Porta.

«Estamos en un evento Marta, céntrate, no eres la protagonista«, le replicaba Cristina Porta poniéndole en su sitio. Pero lejos de tranquilizarla, Marta Riesco se acercaba una vez más y trataba de quitarle el micrófono a Porta nombrando a Borja Prado, el presidente de Mediaset España. En ese momento, Marta le lanzaba un órdago al presidente sin que se entienda bien lo que dice al no tener micrófono. Aunque todo apunta a que estaba pidiendo que tomara nota aludiendo indirectamente a las informaciones que apuntan a que el nuevo líder de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile podría cancelar ‘Sálvame’.

Al escucharla, Cristina Porta no se quedaba callado. «Marta no estás bien. Te lo digo, cálmate. Vas de feliz en tus redes sociales y veo que no lo estás demasiado«, le soltaba la colaboradora mientras se oía por detrás a Marta Riesco aludir a Antonio David Flores y lo que habían hecho con él. En ese momento, ‘Sálvame’ cortaba la conexión. «Qué vergüenza», decía una y otra vez Belén Esteban tratando de hablar pero la dirección no le dejaba.